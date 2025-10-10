СМИ: Россия поставила под угрозу жизни миллионов авиапассажиров в Европе

Власти европейских стран считают, что Россия ответственна за резкое увеличение количества случаев глушения GPS-сигналов, которое угрожает безопасности авиаперевозок и судоходства в европейском регионе, пишет старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Броу в колонке для Politico.

Броу отмечает, что источники глушения сигналов известны — они находятся в Калининграде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Ростове. Манипуляции с GPS помогают России защищать свои военные объекты от украинских беспилотников, однако одновременно усложняют жизнь пассажирам и персоналу самолетов и кораблей в районе Балтики.

Пилоты обучены ручному управлению самолетами в случае возникновения экстренных ситуаций, однако GPS все же значительно облегчает работу систем управления полетом. Без GPS пилоты вынуждены ориентироваться на сигналы с земли и ждать условий полной видимости — на практике это означает, что самолеты вынуждены гораздо дольше ждать посадки.

При этом, как считает Броу, европейские политики никак не могут решить эту проблему, поскольку европейские страны не в состоянии повлиять на принимаемые в России решения. Влияние российских глушилок может распространиться и на всю территорию Европы — это непосредственный риск для всей авиационной системы континента.

Проблема касается миллионов пассажиров. Так, по данным Швеции, от проблем с GPS-сигналами только за первые четыре месяца 2025 года пострадали более 122 тысяч авиарейсов в воздушных пространствах Швеции, Финляндии, Польши и стран Балтии.

При этом, как считает Броу, страны Европы не могут отвечать России аналогичными методами, так как это может спровоцировать Москву на более агрессивные действия, а также создать риски для жизни пассажиров уже на территории России.