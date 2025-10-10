EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Россия поставила под угрозу жизни миллионов авиапассажиров в Европе

2 минуты чтения 15:12 | Обновлено: 16:29

Власти европейских стран считают, что Россия ответственна за резкое увеличение количества случаев глушения GPS-сигналов, которое угрожает безопасности авиаперевозок и судоходства в европейском регионе, пишет старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Броу в колонке для Politico.

Броу отмечает, что источники глушения сигналов известны — они находятся в Калининграде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Ростове. Манипуляции с GPS помогают России защищать свои военные объекты от украинских беспилотников, однако одновременно усложняют жизнь пассажирам и персоналу самолетов и кораблей в районе Балтики.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

Пилоты обучены ручному управлению самолетами в случае возникновения экстренных ситуаций, однако GPS все же значительно облегчает работу систем управления полетом. Без GPS пилоты вынуждены ориентироваться на сигналы с земли и ждать условий полной видимости — на практике это означает, что самолеты вынуждены гораздо дольше ждать посадки.

При этом, как считает Броу, европейские политики никак не могут решить эту проблему, поскольку европейские страны не в состоянии повлиять на принимаемые в России решения. Влияние российских глушилок может распространиться и на всю территорию Европы — это непосредственный риск для всей авиационной системы континента.

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
Мир5 минут чтения

Проблема касается миллионов пассажиров. Так, по данным Швеции, от проблем с GPS-сигналами только за первые четыре месяца 2025 года пострадали более 122 тысяч авиарейсов в воздушных пространствах Швеции, Финляндии, Польши и стран Балтии.

При этом, как считает Броу, страны Европы не могут отвечать России аналогичными методами, так как это может спровоцировать Москву на более агрессивные действия, а также создать риски для жизни пассажиров уже на территории России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября