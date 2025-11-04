Умер телеведущий Юрий Николаев

Актер и телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

«Совсем недавно мы в эфире “Сегодня вечером” (программы на “Первом канале” — Прим. “Холода”) вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память», — говорится в посте Цискаридзе.

РИА «Новости» пишет, что 4 ноября Николаеву стало плохо, пока он находился дома. Телеканал РЕН ТВ сообщил со ссылкой на неназванный источник, что телеведущего госпитализировали в реанимацию в Москве. Источник телеканала добавил, что Николаев на протяжении долгого времени боролся с тяжелым заболеванием. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, речь шла о заболевании легких. «Известия» утверждали со ссылкой на анонимный источник, что Николаев боролся с онкологией.

Позже ТАСС сообщил, что смерть Николаева подтвердила его семья. Причина смерти не называется.

Николаев стал известен как ведущий телепередач «Утренняя звезда», «Утренняя почта», «Достояние республики», «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Голубой огонек», «Песня года» и «Спокойной ночи, малыши!». Он родился в Кишиневе, закончил актерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театре им. Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении.

Также Николаев принимал участие в предвыборном туре в поддержку Бориса Ельцина. После начала войны в Украине телеведущий высказался в поддержку России и раскритиковал уехавших из страны артистов, предложив лишить их возможности вернуться обратно.