EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен

2 минуты чтения 09:59 | Обновлено: 12:26
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен

Читатели и редакция газеты The Guardian поделились своими рейтингами самых страшных фильмов всех времен. Они также рассказали о собственных впечатлениях после их просмотра в детском или подростковом возрасте.

«Родители отвели меня на этот фильм в кинотеатр, полагая, что он подойдет семилетнему ребенку», — так начал отзыв на фильм «Возвращение в страну Оз» (1985) один из читателей газеты. Он на всю жизнь запомнил гардероб принцессы Момби из оторванных голов, зловещего короля номов и «психопатический смех» других персонажей.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Фильм «Челюсти» (1975) оказался для одного из комментаторов самым страшным из-за впечатлений во время просмотра в кинотеатре. Перед ним сидели несколько детей, поход на картину для которых, вероятно, стал подарком на день рождения. В итоге их пришлось вывести из зала после того, как они начали кричать и плакать из-за сцены с показом оторванной головы.

«Волчья яма» (2005), как пишет один из читателей, даже спустя почти 20 лет после просмотра вызывает симптомы, схожие с посттравматическим стрессовым расстройством. Он назвал фильм «потрясающе ужасным».

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

В отзыве на фильм «Кэндимэн» (1992) зритель указал, что несколько недель мог смотреть в зеркала только в присутствии других людей из-за испуга после просмотра. Классической скример-сценой читатели газеты назвали момент из фильма «Кэрри» (1976), в которой рука погибшей женщины обнимает подругу, пришедшую возложить цветы на ее могилу.

Также в список читателей вошли картины «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), «Кошмар на улице Вязов» (1984), «Сердце Ангела» (1987), «Восставший из ада» (1987), «Хэллоуин» (1978), «Синистер» (2012), «Глубокой ночью» (1945) и «Призрак дома на холме» (1963).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Return to Oz / Youtube

Посмотрите другие материалы

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле