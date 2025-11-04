Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен

Читатели и редакция газеты The Guardian поделились своими рейтингами самых страшных фильмов всех времен. Они также рассказали о собственных впечатлениях после их просмотра в детском или подростковом возрасте.

«Родители отвели меня на этот фильм в кинотеатр, полагая, что он подойдет семилетнему ребенку», — так начал отзыв на фильм «Возвращение в страну Оз» (1985) один из читателей газеты. Он на всю жизнь запомнил гардероб принцессы Момби из оторванных голов, зловещего короля номов и «психопатический смех» других персонажей.

Фильм «Челюсти» (1975) оказался для одного из комментаторов самым страшным из-за впечатлений во время просмотра в кинотеатре. Перед ним сидели несколько детей, поход на картину для которых, вероятно, стал подарком на день рождения. В итоге их пришлось вывести из зала после того, как они начали кричать и плакать из-за сцены с показом оторванной головы.

«Волчья яма» (2005), как пишет один из читателей, даже спустя почти 20 лет после просмотра вызывает симптомы, схожие с посттравматическим стрессовым расстройством. Он назвал фильм «потрясающе ужасным».

В отзыве на фильм «Кэндимэн» (1992) зритель указал, что несколько недель мог смотреть в зеркала только в присутствии других людей из-за испуга после просмотра. Классической скример-сценой читатели газеты назвали момент из фильма «Кэрри» (1976), в которой рука погибшей женщины обнимает подругу, пришедшую возложить цветы на ее могилу.

Также в список читателей вошли картины «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), «Кошмар на улице Вязов» (1984), «Сердце Ангела» (1987), «Восставший из ада» (1987), «Хэллоуин» (1978), «Синистер» (2012), «Глубокой ночью» (1945) и «Призрак дома на холме» (1963).