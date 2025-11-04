Стрелявшая по бездомным животным россиянка ранила девочку

В городе Кириши Ленинградской области силовики задержали местную жительницу, чье имя не называется, по подозрению в стрельбе по несовершеннолетней девочке. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале регионального управления МВД.

«4 ноября в полицию Киришского района Ленобласти поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним самостоятельно обратилась 14-летняя девочка с раной головы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в причастности к инциденту задержана 48-летняя жительница города Кириши», — говорится в нем.

В ходе допроса задержанная рассказала, что действительно стреляла из окна своей квартиры на проспекте Мира из пневматического пистолета по бездомным животным. В проходившую мимо девочку, по ее словам, она попала случайно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили силовики.

Ранее также в Ленобласти неизвестные обстреляли конный клуб в деревне. О стрельбе в полицию сообщил один из работников клуба. По предварительным данным, стрельба велась из автоматического оружия.

В результате стрельбы никто не пострадал. Прибывшие по вызову полицейские нашли в лесополосе неподалеку несколько стреляных гильз от автомата. По предварительной информации, стрельба велась из автомобиля марки «Хавал». Силовики отчитались о начале поисков стрелявших.

В октябре в Петербурге стрельбой из травматического пистолета закончились попытки местного жителя вернуть деньги, которые он по ошибке отправил незнакомой женщине. Отправитель ошибся в номере телефона на одну цифру, а заметив ошибку связался с получательницей и попросил ее вернуть деньги.

Последняя приняла его за мошенника и отказала. Тогда мужчина узнал ее адрес и приехал туда. На месте его встретил муж женщины, завязался конфликт, в ходе которого отправивший деньги по ошибке мужчина разрядил в оппонента обойму травматического пистолета.