EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Живший в Польше российский оппозиционер признался в работе на ФСБ

2 минуты чтения 15:16

Проживавший в Польше бывший активист российской оппозиционной организации «Открытая Россия» Игорь Рогов признался в работе на ФСБ. Ранее его вместе с супругой Ириной задержали польские спецслужбы по обвинению в шпионаже и подготовке диверсий, пишет местное издание Wirtualna Polska со ссылкой на материалы дела.

«Я должен был заниматься тем, что мне нравится: вливаться в ряды российских оппозиционеров, знакомиться с новыми людьми и в конечном итоге сообщать обо всем в ФСБ. Мне казалось, что я приношу больше пользы, чем вреда», — рассказал на допросе Рогов.

По его словам, работать на ФСБ его заставлял страх — он был уверен, что российские спецслужбы знают о нем все. Кроме того, он утверждает, что российские силовики угрожали ему отправкой на войну в Украину его отца, если он сам откажется на них работать.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

Как следует из материалов дела, жена Рогова знала о его работе на российские спецслужбы, он рассказал ей об этом, еще находясь в России, во время учебы в университете. Сам Рогов признался, что писал для ФСБ отчеты о мероприятиях «Открытой России», а для связи с куратором по имени Евгений использовал отдельный телефон.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Рогов вместе с женой переехал в Польшу. Сам он объяснял это опасениями, что его могут призвать в армию и отправить на фронт. Через некоторое время Ирина решила вернуться в Россию, чтобы навестить родственников. Тогда муж попросил ее отправить некоему человеку посылку с водкой и печеньем, в которой должна была лежать флэшка с зашифрованными данными.

Как оказалось, на диске были записаны данные о людях, которые поддерживали российских оппозиционеров в Польше — сотрудниках МИДа республики, участниках программы Польского национального агентства академического обмена и преподавателей польского языка для россиян в Силезском университете. Однако доставить флешку адресату Рогову так и не удалось.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

По версии польских правоохранителей, работа Рогова на ФСБ в Польше не ограничивалась сбором данных. Следствие утверждает, что он также принимал участие в подготовке диверсии на территории страны.

Так, по данным следователей, летом 2024 года россиянин получил посылку, в которой содержались компоненты для изготовления взрывного устройства. Сам Рогов утверждает, что по просьбе некоего Эмиля Г. — другого российского оппозиционера, проживавшего в Польше — лишь получил посылку, о содержимом которой ему ничего не было известно. Однако польские силовики усомнились в этом утверждении, так как в телефоне Рогова нашли фотографии газопровода Сосновец и теплотрассы Таурон, которые могли стать целью подрыва. Сам же Эмиль Г., по данным издания, срочно уехал из Польши под предлогом истечения срока действия визы.

Суд над четой Роговых начнется в Окружном суде города Сосновец 8 декабря. Им грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле