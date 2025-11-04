Живший в Польше российский оппозиционер признался в работе на ФСБ

Проживавший в Польше бывший активист российской оппозиционной организации «Открытая Россия» Игорь Рогов признался в работе на ФСБ. Ранее его вместе с супругой Ириной задержали польские спецслужбы по обвинению в шпионаже и подготовке диверсий, пишет местное издание Wirtualna Polska со ссылкой на материалы дела.

«Я должен был заниматься тем, что мне нравится: вливаться в ряды российских оппозиционеров, знакомиться с новыми людьми и в конечном итоге сообщать обо всем в ФСБ. Мне казалось, что я приношу больше пользы, чем вреда», — рассказал на допросе Рогов.

По его словам, работать на ФСБ его заставлял страх — он был уверен, что российские спецслужбы знают о нем все. Кроме того, он утверждает, что российские силовики угрожали ему отправкой на войну в Украину его отца, если он сам откажется на них работать.

Как следует из материалов дела, жена Рогова знала о его работе на российские спецслужбы, он рассказал ей об этом, еще находясь в России, во время учебы в университете. Сам Рогов признался, что писал для ФСБ отчеты о мероприятиях «Открытой России», а для связи с куратором по имени Евгений использовал отдельный телефон.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Рогов вместе с женой переехал в Польшу. Сам он объяснял это опасениями, что его могут призвать в армию и отправить на фронт. Через некоторое время Ирина решила вернуться в Россию, чтобы навестить родственников. Тогда муж попросил ее отправить некоему человеку посылку с водкой и печеньем, в которой должна была лежать флэшка с зашифрованными данными.

Как оказалось, на диске были записаны данные о людях, которые поддерживали российских оппозиционеров в Польше — сотрудниках МИДа республики, участниках программы Польского национального агентства академического обмена и преподавателей польского языка для россиян в Силезском университете. Однако доставить флешку адресату Рогову так и не удалось.

По версии польских правоохранителей, работа Рогова на ФСБ в Польше не ограничивалась сбором данных. Следствие утверждает, что он также принимал участие в подготовке диверсии на территории страны.

Так, по данным следователей, летом 2024 года россиянин получил посылку, в которой содержались компоненты для изготовления взрывного устройства. Сам Рогов утверждает, что по просьбе некоего Эмиля Г. — другого российского оппозиционера, проживавшего в Польше — лишь получил посылку, о содержимом которой ему ничего не было известно. Однако польские силовики усомнились в этом утверждении, так как в телефоне Рогова нашли фотографии газопровода Сосновец и теплотрассы Таурон, которые могли стать целью подрыва. Сам же Эмиль Г., по данным издания, срочно уехал из Польши под предлогом истечения срока действия визы.

Суд над четой Роговых начнется в Окружном суде города Сосновец 8 декабря. Им грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.