Бесплатное электричество пообещали австралийцам

Федеральные власти Австралии объявили о запуске в июле 2026 года новой программы, в рамках которой владельцы домохозяйств смогут три часа в день бесплатно получать электричество, выработанное из солнечных лучей. При этом получателям бесплатного электричества не обязательно самим иметь установленные солнечные панели, пишет британская газета The Guardian.

По ее данным, участниками новой программы на начальном этапе смогут стать жители трех австралийских штатов — Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Южной Австралии. При этом власти отметили, что с 2027 года к ней смогут присоединиться жители других регионов страны.

Как сообщается, бесплатную электроэнергию ее получатели смогут использовать для работы, в частности, кондиционеров, стиральных и посудомоечных машин, а также для зарядки электромобилей и бытовых аккумуляторов.

Австралийский министр по изменению климата и энергетике Крис Боуэн подчеркнул, что новая программа позволит не тратить солнечную энергию впустую, но использовать «каждый луч солнца, до последнего» для освещения домов австралийцев.

Как отмечает издание, на текущий момент в Австралии установлено более четырех миллионов систем солнечной электрогенерации, что регулярно приводит к избытку производства дешевой электроэнергии в середине светового дня. Инициатива властей направлена на то, чтобы сместить пиковый спрос на электроэнергию на наиболее солнечное время.

В случае успеха, это позволит снизить цены на электричество в часы пиковой нагрузки и сократить потребность в модернизации сети для обеспечения ее стабильности.

«Люди, которые смогут перейти на электроэнергию с нулевой стоимостью, получат прямую выгоду, независимо от того, есть ли у них солнечные панели или нет, и являются ли они собственниками или арендаторами. И чем больше людей воспользуются предложением, тем больше будет системная выгода от снижения стоимости для всех потребителей», — подчеркнул Боуэн.

Инициативу правительства приветствовали в Совете по интеллектуальной энергии, в состав которого входят компании, занимающиеся установкой солнечных панелей. Там заявили, что новая программа — «хорошая новость для австралийских домохозяйств, столкнувшихся с проблемой дороговизны жизни».