В НАТО войну в Украине назвали стратегическим провалом Путина

Несмотря на постепенные успехи на поле боя, полномасштабная война в Украине стала стратегическим провалом для Владимира Путина. Об этом в интервью Би-би-си заявил председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
«Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси. Путин не добьется успеха», — сказал он.
По его словам, с оперативной точки зрения война России в Украине зашла в тупик и «уже почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней». Он заверил, что европейские страны готовы продолжать поддерживать оборону Украины.
«Альянс сильнее наших противников, и мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока не наступит мир», — подчеркнул адмирал Драгоне.
Он отметил, что после начала войны в Украине Европа получила «некий тревожный сигнал», который побудил ее активнее заботиться о собственной обороне. Что касается недавних заявлений Путина о разработке ядерных вооружений, таких как «Буревестник» и «Посейдон», адмирал заверил, что для стран-членов НАТО они не представляют угрозы.
«Нам они не угрожают, мы просто готовы защищать наши 32 страны и один миллиард человек. Мы являемся ядерным альянсом», — напомнил Драгоне.
Сейчас, по его словам, приоритетом НАТО в обороне служит ПВО. Он сказал, что «стена дронов» на восточных границах блока может быть создана в течение нескольких месяцев и «объединенное командование НАТО по преобразованию в Норфолке [Вирджиния] уже работает над этим».
«На рынке есть много вещей, которые удовлетворят наши немедленные потребности, поэтому мы создали новую структуру под названием Eastern Sentry, объединяющую все средства противовоздушной обороны, которые у нас уже есть на восточном фланге. Вторжения в воздушное пространство происходят довольно часто, мы их сопровождаем и выводим. В основном на этом все и заканчивается», — поделился адмирал.
Председатель военного комитета НАТО предположил, что если Россия решится на нападение или вторжение в какую-либо страну Альянса, то наиболее вероятными целями станут страны Балтии: Эстония, Латвия или Литва. При этом он подчеркнул, что, поскольку эти государства являются членами НАТО, в таком случае будет применена статья 5, рассматривающая нападение на одну страну как нападение на все страны альянса. Драгоне уточнил, что США также «по-прежнему участвует в этом процессе».