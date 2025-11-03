EN
Общество

Россиянке начислили 11 миллионов рублей за коммунальные услуги в пустой квартире

2 минуты чтения 16:44 | Обновлено: 18:32

Жительнице Амурской области пришел счет за коммунальные услуги на сумму 11,5 миллиона рублей. В квитанции было указано, что в ее квартире «израсходовали» 100 миллионов литров воды, хотя жилье пустует уже несколько лет. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Владелицей квартиры является 30-летняя Лилия, которая переехала из поселка в Амурской области в город Ярославль. В родном поселке у нее осталась квартира, за которую она продолжает оплачивать коммунальные услуги. 

Однако недавний счет в 11 499 028,68 рублей сильно удивил женщину. В квитанции было указано, что в квартире в почти 33 квадратных метра якобы было израсходовано 100 тысяч кубометров холодной воды, что равно половине объема Можайского водохранилища, отмечает «112».

Сообщается, что по факту случившегося россиянка обратились с жалобой в ЖКХ. Там пообещали разобраться с произошедшим.

В сентябре стало известно, что в России изменится крайний срок оплаты коммунальных услуг «в целях удобства и комфорта граждан». По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, срок внесения платы за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца. Кроме того, с первого марта 2026 года управляющим компаниям запретят устанавливать собственные сроки оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

«Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени», — объяснил Колунов. 

Ранее, в августе, газета «Известия» со ссылкой на российских кредиторов сообщала, что около половины клиентов микрофинансовых организаций берут займы, чтобы оплатить коммунальные услуги и другие первоочередные нужды. По данным издания, за первое полугодие россияне оформили 4,4 миллиона микрокредитов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было подано 4,28 миллиона заявок.

