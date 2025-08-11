EN
Экономика

СМИ: россияне стали чаще брать микрозаймы на оплату воды и света

2 минуты чтения 22:45

Примерно половина клиентов микрофинансовых организаций берет займы, чтобы оплачивать жилищно-коммунальные услуги и другие базовые нужды, при этом число таких людей растет, сообщают «Известия» со ссылкой на кредиторов. 

По данным «Известий», за первое полугодие россияне обратились за 4,4 миллиона микрокредитов, а в прошлом году за такой же период было 4,28 миллиона заявок. Гендиректор МФК «Займер» сообщил, что 46% клиентов его организации берут кредиты на ежедневные покупки.

Триллион рублей микрозаймов
Триллион рублей микрозаймов
Агрессивное кредитование россиян подрывает экономику страны, а доходы граждан не успевают за расходами. Это грозит новым кризисом
Общество6 минут чтения

В компании по выдаче микрозаймов Webbankir сообщили, что за первые шесть месяцев 2025 года 42% их клиентов берут ссуды на товары и услуги повседневного спроса. Среди этих клиентов число тех, которые оплатили коммунальные услуги с помощью микрокредита, выросло на четверть.

Среди клиентов «Лайм-займ» 18% берут кредиты на сумму до 5 тысяч рублей, чтобы оплатить ЖКХ, 10% клиентов — от 5 до 20 тысяч рублей, а 3% — до 70 тысяч.

Банк России подтвердил «Известиям», что россияне, которые берут небольшие займы, в основном тратят свои деньги на товары первой необходимости. Также в Центробанке отметили, что клиенты часто берут микрокредиты, чтобы покрыть задолженности по предыдущим кредитам, таким образом вовлекаясь в долговую спираль.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Доля займов на оплату коммунальных счетов и других базовых потребностей выросла на 10-15% по сравнению с 2024 годом, а особенно участились случаи займов на продукты, рассказал изданию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, интерес к займам на повседневные нужды вырос из-за ужесточения банками правил выдачи кредитов наличными.

В декабре прошлого года большинство кредитов, которые брали россияне (70%), оказались микрозаймами, сообщил ранее РБК. Эксперты объяснили это высокими ставками по кредитам в банках и тем, что банки стали выдавать меньше кредитов. По данным «Коммерсанта», также банки в последнее время сократили выдачу кредитных карт.

