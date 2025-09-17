EN
Экономика

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится для всех россиян

08:31

Через полгода крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10 на 15 число месяца, рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Также с 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать другие сроки внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

По словам Колунова, срок оплаты был изменен ради «удобства и комфорта граждан», потому что люди получают зарплату в разные даты. «Не секрет, что многим зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа. Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени», — объяснил единоросс.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Владимир Путин подписал закон об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ в июне. Согласно новым правилам, управляющие компании будут обязаны предоставлять гражданам квитанции не к 1 числу каждого месяца, а к 5.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — указано в обновленной статье 155 Жилищного кодекса.

В августе «Известия» со ссылкой на российских кредиторов сообщили, что около половины клиентов микрофинансовых организаций берут займы, чтобы оплачивать услуги ЖКХ и другие нужды первой необходимости. По данным издания, в первом полугодии россияне обратились за 4,4 миллиона микрокредитов, а в прошлом году за такой же период было 4,28 миллиона заявок.

