СМИ: Китай начал отказываться от запланированных поставок российской нефти

Китайские нефтеперерабатывающие предприятия начали отказываться от закупок российской нефти после того, как США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойла» и «Роснефти». Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники среди трейдеров.

По их словам, крупные госкомпании, такие как Sinopec и PetroChina уже отменили некоторые запланированные поставки российской нефти. При этом более мелкие нефтеперерабатывающие компании также воздерживаются от закупок российского сырья, опасаясь санкций, аналогичных тем, под которые ранее попала Shandong Yulong Petrochemical.

Как отмечает агентство, отказ от закупок китайскими импортерами затронул, в частности, популярный сорт российской сырой нефти ВСТО, цены на который резко упали.

По данным Bloomberg, общий объем закупок, от которого отказались китайские покупатели российского сырья составляет около 400 тысяч баррелей в день. Это примерно 45% от общего объема импорта нефти Китаем из России.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщало, что турецкие нефтеперерабатывающие предприятия стали отказываться от закупок нефти, произведенной в России, в пользу сырья из других стран. Так, в частности, один из крупнейших НПЗ в Турции SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии сырой с поставкой в декабре, в частности, у Ирака и Казахстана.

В результате мощности завода, которые раньше полностью загружались сырьем из России, теперь будут более чем на половину загружены нефтью, произведенной в других странах.