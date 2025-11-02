EN
СМИ: Турция сократила закупки российской нефти из-за угрозы санкций

2 минуты чтения 19:00

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции сократили закупки российской нефти и стали покупать больше сырья из других стран. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в отрасли.

В частности, по их словам, один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии сырой с поставкой в декабре, в частности, у Ирака и Казахстана.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Как отмечает агентство, ссылаясь на данные компании Kpler, в сентябре и октябре практически все мощности этого НПЗ, которые составляют около 210 тысяч баррелей в сутки, использовались для переработки российской нефти. Теперь же, по расчетам Reuters, STAR будет перерабатывать 129 тысяч баррелей в сутки, 77 тысяч из которых имеют нероссийское происхождение.

Издание полагает, что сокращение закупок российского сырья турецкими НПЗ вслед за аналогичными действиями импортеров нефти из Индии и Китая, говорит об эффективности усилий администрации США. Американский президент Дональд Трамп и его советники ранее неоднократно обвиняли страны, покупающие российскую нефть, в финансировании российского вторжения в Украину.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

Закупки нефти в России в Вашингтоне назвали причиной введения дополнительных импортных пошлин на индийскую продукцию. Пекин и Нью-Дели официально ответили отказом на требования США перестать покупать российскую нефть, однако позже стало известно, что объем таких закупок этими странами существенно сократился. 

