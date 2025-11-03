Найден новый вид гигантского вымершего медведя

В России найден и описан новый вид гигантских медведей, которые жили на территории страны несколько миллионов лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексея Лопатина.

Ученый сообщил журналистам, что назвал новый вид ураканом Борисяка, в честь первого директора своего института, советского академика Алексея Борисяка, который также занимался исследованием фауны и флоры.

Представитель нового вида медведей пока найден в единичном экземпляре на территории Ставропольского края. Возраст изученных останков составляет около шести миллионов лет, считают ученые. Уракан Борисяка родственен современным большим пандам.

Лопатин считает, величина описанного им вида медведей соответствует показателям самых крупных из современных бурых медведей, вес которых превышает 700 килограмм. При этом вымершие медведи были активными хищниками, умевшими переходить на быстрый бег.

Ученый отметил, что наука на данный момент еще не получила большого количества данных о древних медведях. Он предположил, что новые виды продолжат находить как на территории России, так и в других странах.

Ранее ученые обнаружили ранее не изученный образец древнего кита, который значительно отличается от своих современных потомков. Они проанализировали обнаруженный на одном из австралийских пляжей череп и пришли к выводу, что живший в эпоху олигоцена (34–23 миллионов лет назад) древний кит был одновременно похож также на тюленя и покемона.

Найденное животное было небольших размеров и могло поместиться на односпальной кровати. При этом оно являлось опасным хищником в отличие от современных китов, которые при своих больших размерах стали гораздо более мирными животными. Также ученые предположили, что у древнего кита могли быть рудиментарные задние конечности.