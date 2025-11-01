Россиянин проходил три дня с трубой в теле

Врачи Новочебоксарской городской больницы вытащили из тела местного жителя, чье имя не называется, металлическую трубу длиной 25 сантиметров и диаметром 2,5 сантиметра, с которой мужчина проходил три дня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Чувашии.

По данным агентства, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упал в погреб на металлическую трубу. При этом он решил не обращаться за помощью к медикам, «несмотря на очевидную рану». Спустя три дня после падения, когда его состояние ухудшилось, россиянин вызвал скорую помощь.

Его доставили в городскую больницу, где врачи решили провести срочную операцию, в ходе которой вытащили трубу и ушили разрыв забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки. Хирург Андрей Мусаткин рассказал, что такая травма является тяжелой патологией и приводит к смерти в 30% случаев.

«Чем больше времени проходит с момента травмы до операции, тем выше вероятность развития осложнений и летальности. <…> Пациент, можно сказать, родился в рубашке. Во-первых, труба чудом прошла через все тело и не повредила крупные сосуды и другие органы, кроме двенадцатиперстной кишки. Во-вторых, несмотря на позднее обращение, рана зажила без развития осложнений, и пациент черед две недели выписался на амбулаторный этап в удовлетворительном состоянии», — отметил врач.

