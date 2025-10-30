Врачебная ошибка привела к инвалидности у россиянки

Жительнице Нефтекамска, чье имя не называется, в 2023 году поставили неверный диагноз. Тогда у нее обнаружили новообразование в молочной железе. Врачи уверили, что опухоль доброкачественная, однако спустя два года женщине диагностировали карциному молочной железы с метастазами в позвоночник. Об этом рассказала дочь женщины Камилла.

По ее словам, россиянке сначала сделали операцию в больнице Нефтекамска. Новообразование отправили на гистологическое исследование, которое уже тогда показало рак с некрозами.

Из рук в руки Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки Криминал 21 минута чтения

«Все это время врачи писали про доброкачественную опухоль. За эти два года никто не открыл результаты, не перепроверил, никому это не нужно было. Мама спокойно могла уйти в ремиссию на начальной стадии! Из-за того, что кто-то там неправильно посмотрел результаты, моя мама стала инвалидом и борется сейчас за жизнь», — рассказала Камилла.

Она добавила, что спустя два года у ее матери отнялись ноги. Женщину отправили на дополнительное обследование в Уфу. Там у нее обнаружили опухоль спинного мозга, провели еще одну операцию на грудном отделе позвоночника и поставили окончательный диагноз карциномы.

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, испытывает постоянные боли, которые не купируются обезболивающими. Из-за этого женщина, по словам Камиллы, «кричит и плачет», а также страдает от бессонницы и потери аппетита.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет Общество 21 минута чтения

Камилла отметила, что ее семья вынуждена самостоятельно покупать необходимое медицинское оборудование и ухаживать за женщиной. Она обвинила врачей в грубых ошибках, из-за которых был поставлен неверный диагноз, а лечение начато с большим опозданием.

Администрация больницы в Нефтекамске заявила о начале внутреннего расследования и сообщила, что против медучреждения был подан иск о компенсации морального вреда за некачественное лечение. Сейчас дело находится на стадии рассмотрения. При этом родственники пострадавшей женщины считают, что внутреннюю проверку в больнице могут провести необъективно.