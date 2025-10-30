Врачебная ошибка привела к инвалидности у россиянки

Жительнице Нефтекамска, чье имя не называется, в 2023 году поставили неверный диагноз. Тогда у нее обнаружили новообразование в молочной железе. Врачи уверили, что опухоль доброкачественная, однако спустя два года женщине диагностировали карциному молочной железы с метастазами в позвоночник. Об этом рассказала дочь женщины Камилла.
По ее словам, россиянке сначала сделали операцию в больнице Нефтекамска. Новообразование отправили на гистологическое исследование, которое уже тогда показало рак с некрозами.
«Все это время врачи писали про доброкачественную опухоль. За эти два года никто не открыл результаты, не перепроверил, никому это не нужно было. Мама спокойно могла уйти в ремиссию на начальной стадии! Из-за того, что кто-то там неправильно посмотрел результаты, моя мама стала инвалидом и борется сейчас за жизнь», — рассказала Камилла.
Она добавила, что спустя два года у ее матери отнялись ноги. Женщину отправили на дополнительное обследование в Уфу. Там у нее обнаружили опухоль спинного мозга, провели еще одну операцию на грудном отделе позвоночника и поставили окончательный диагноз карциномы.
Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, испытывает постоянные боли, которые не купируются обезболивающими. Из-за этого женщина, по словам Камиллы, «кричит и плачет», а также страдает от бессонницы и потери аппетита.
Камилла отметила, что ее семья вынуждена самостоятельно покупать необходимое медицинское оборудование и ухаживать за женщиной. Она обвинила врачей в грубых ошибках, из-за которых был поставлен неверный диагноз, а лечение начато с большим опозданием.
Администрация больницы в Нефтекамске заявила о начале внутреннего расследования и сообщила, что против медучреждения был подан иск о компенсации морального вреда за некачественное лечение. Сейчас дело находится на стадии рассмотрения. При этом родственники пострадавшей женщины считают, что внутреннюю проверку в больнице могут провести необъективно.