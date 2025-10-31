СМИ: Индия возобновила закупки российской нефти

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) возобновила закупки российской нефти и приобрела пять партий с прибытием груза в декабре, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке.

Компания работает с организациями, которые не попали в санкционные списки. Ранее IOC отменила семь или восемь поставок от дочерних организаций «Лукойла» и «Роснефти».

Агентство отмечает, что ранее финансовый директор IOC заявлял, что компания продолжит покупать нефть из России, соблюдая при этом введенные против российских компаний санкции. Названия ее новых поставщиков не разглашаются.

По данным источников, индийская компания закупила 3,5 миллиона баррелей нефти марки ESPO, крупнейшим поставщиком которой до введения санкций США была «Роснефть». Большая часть поставок этой марки велась в Китай через порт Козьмино, однако спрос на нее в этой стране резко упал после приостановки закупок государственными заводами из-за американских санкций и исчерпания квот независимыми заводами.

Сочетание этих факторов привело к снижению цены на ESPO, что сделало эту марку нефти привлекательной для покупателей из Индии. При этом, как отмечает Reuters, на данный момент неизвестно, возобновили ли закупки российских нефтепродуктов другие индийские компании и НПЗ.

Ранее, как писало агентство, государственные НПЗ Индии инициировали проверку своих контрактов из-за санкций США против «Лукойла» и «Роснефти». Так руководители индийских предприятий рассчитывали исключить возможные прямые поставки от этих компаний.

Авторы называли Индию крупнейшим импортером поставляемой морем нефти из России после начала российского полномасштабного вторжения в Украину и последовавшего за ним постепенного отказа стран Европы от российской нефти. При этом в материале отмечалось, что большая часть закупаемой нефти из России идет на частные НПЗ, а прямые закупки у российских компаний редки — обычно сделки заключаются через посредников.