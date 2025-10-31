Названы главные «рабочие» страхи россиян

Главные «рабочие» страхи россиян связаны со стрессом, выгоранием и потерей привычного баланса между работой и личной жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга HH.

Авторы исследования отметили, что рост внимания к балансу между работой и личным временем отражает изменение отношения россиян к труду. Также все больше компаний вкладывают средства в развитие программ благополучия, культуры заботы о сотрудниках и гибкие форматы работы.

Более трети респондентов (42%) опасаются эмоционального истощения из-за работы, 35% не хотели бы столкнуться с задержкой выплаты зарплаты или ее снижением. Еще треть опрошенных не хотели бы перерабатывать при сохранении прежнего объема выплат.

Главные «рабочие» страхи у мужчин и женщин отличаются. Первые чаще тревожатся из-за финансовых рисков и отсутствия карьерного роста, вторые больше беспокоятся из-за выгорания, конфликтов и токсичной атмосферы на месте работы.

Чаще всего тревожность проявлялась у работников в возрасте 25-34 лет. Такие респонденты больше делились своими опасениями о выгорании (48%), перегрузке (39%) и стагнации в карьере (36%). О страхе выгорания чаще рассказывали медики (54%), HR-специалисты (52%) и менеджеры (51%). Опасения за свою финансовую стабильность были наиболее распространены среди работников сфер туризма (47%) и строительства (44%).

Ранее россияне рассказали о самых раздражающих на работе словах — чаще всего негативные эмоции вызывали слова, образованные через уменьшительно-ласкательные конструкции, например, «человечек» и «задачка». На втором месте оказалось слово «синк» и его производные «засинкаться» и «синкануться». Третью строчку заняли конструкции со словом «вкусный» вне контекста разговора о еде, например, «вкусный дизайн».