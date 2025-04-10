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Общество

Россияне назвали самые раздражающие на работе слова

2 минуты чтения 14:41 | Обновлено: 16:03

На рабочем месте россиян чаще всего выводят из себя уменьшительно-ласкательные слова, в том числе такие как «человечек» и «задачка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Опрос проводился аналитиками платформы с 17 по 25 марта среди 2,6 тысячи российских соискателей. Согласно полученным данным, слова в уменьшительно-ласкательной форме раздражают 24% россиян. На втором месте слово «засинкаться» (связаться) и другие его вариации как «синк» и «синкануться» — так ответили 21% респондентов. Третье место заняло слово «вкусный», используемое в контексте, не связанном с едой, например, «вкусный дизайн» — это выводит из себя 17% россиян.

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Следующими в рейтинге оказались слова «мэтч» и «смэтчиться» (встретиться), которые раздражают 16% россиян, а также «апрувить» и «заапрувить» (утвердить) — 15%. В список раздражителей также вошли «услышимся», «фидбэк» (обратная связь), «асап» (как можно скорее) и «токс» (негативная атмосфера).

Среди устойчивых выражений лидирует «Я вас (тебя) услышал» — 24% опрошенных признались, что эта фраза вызывает у них негативные эмоции. На втором месте оказалось выражение «ретроградный Меркурий», используемое для объяснения рабочих проблем — оно выводит из себя 19% россиян. На третьем месте с 17% оказалась фраза «Надо было вчера». В топ-10 также вошли выражения «Я на колле», «Все так делают», «От слова «совсем»», говорится в исследовании.

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Аналитики заметили, что фраза «Я вас (тебя) услышал» женщин раздражает больше, чем мужчин — 27% против 22%. 

Также стало известно, что объяснение проблемных ситуаций «ретроградным Меркурием» вызывает наибольшее недовольство у 26% ИТ-специалистов, 25% сотрудников науки и образования и 10% работников сферы туризма и общепита. На выражение «Надо было вчера» сильнее всего реагируют юристы — 35%.

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