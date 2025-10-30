EN
Удаленная работа оказалась выгоднее офиса

2 минуты чтения

Удаленная работа приносит больше денег, чем офисная. К такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики. По их расчетам, надбавка за дистанционную занятость в России достигает 25–35%. Результаты исследования ВШЭ публикуют «Известия».

Эксперты связывают более высокие доходы удаленщиков с ростом их продуктивности и сокращением расходов работодателей на офис. Сэкономленные средства компании, по их словам, закладывают в зарплаты. Кроме того, возможность работать из дома чаще предоставляют наиболее квалифицированным и востребованным специалистам, которые изначально стоят дороже. При этом для мужчин премия в среднем в полтора раза выше, чем для женщин, отмечают авторы исследования.

Издание приводит результаты опроса провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которым сегодня 13% россиян работают преимущественно из дома, и еще 12% совмещают офис и удаленку. При этом, по данным рекрутеров, количество предложений с опцией дистанционной работы продолжает расти. За первые девять месяцев 2025 года работодатели разместили 745 тысяч таких вакансий — это на 17% больше, чем годом ранее.

По данным сервиса hh.ru, самые высокие зарплаты на удаленке получают специалисты в IT, аналитике и консалтинге. Например, медианный доход дата-сайентиста и DevOps-инженера превышает 250 тысяч рублей в месяц. У системных аналитиков и менеджеров по стратегии — около 200 тысяч. По информации агентства Prnews.io, А 65% PR-специалистов, перешедших на удаленку или фриланс, сообщили о росте дохода минимум на 20–30%.

Растущая популярность гибкого графика и дистанционной работы повлияли и на среднюю продолжительность рабочего дня. По данным Росстата, в январе–марте 2025 года он сократился до 7 часов и 32 минут.

Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что удаленная занятость превратилась из временной меры в стратегическое преимущество бизнеса. Компании конкурируют за специалистов, предлагая гибкий график и возможность совмещать несколько проектов. К 2026 году, по прогнозам, от 50 до 60% российских компаний перейдут на удаленный формат.

