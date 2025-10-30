США решили помирить Россию с Украиной с помощью Китая

США ждут помощи от Китая в вопросе достижения мира в Украине. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил после встречи в Южной Корее с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп рассказал, что «очень серьезно» обсудил этот вопрос с Си, потратив на это много времени. «Мы долго обсуждали этот вопрос и договорились работать вместе, чтобы попытаться достичь результата. Мы согласны, что стороны, знаете ли, сцепились и сражаются, но иногда, наверное, необходимо позволить им сражаться. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине», — сказал Трамп на борту Air Force One.

В то же время, по словам Трампа, на встрече с Си было уделено мало внимания теме покупки Китаем российской нефти. Хотя ранее Трамп говорил, что планирует обсудить варианты давления на Москву.

Трамп добавил, что Китай и США война в Украине напрямую не затрагивает, но он все равно хотел бы «чтобы это уже закончилось». При этом глава Белого дома напомнил, что США зарабатывают на войне, имея в виду закупку странами ЕС американского оружия для Украины.

Ранее Трамп обвинял Китай и Индию в спонсировании войны в Украине. Против Дели президент США ввел дополнительный тариф в 25% (в общем пошлина достигла 50%), чтобы вынудить страну сократить закупку российской нефти. В отношении Китая он не стал делать такой шаг.