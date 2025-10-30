EN
Мошенники придумали новый способ обмана россиян

2 минуты чтения 13:47 | Обновлено: 13:52

Мошенники активизировались в преддверии распродаж «черной пятницы». Теперь под видом купонов на скидку или спецпредложений они распространяют вредоносные приложения и файлы, которые крадут доступ к банковским данным, документам, фотографиям и контактам пользователей. О новых схемах пишут «Известия».

Аналитик Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков рассказал изданию, что новый формат мошенничества строится на доверии к известным брендам и обещаниях выгодных акций. Пользователям предлагают скачать приложение или файл, якобы открывающий доступ к распродажам. Но на деле это может быть троян, который получает контроль над устройством.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

На форумах пользователи сообщают о звонках, например, от «представителей» известных сотовых операторов. В одном из случаев звонившие предложили 20-процентную скидку на свои услуги и прислали файл с «настройками 5G». Антивирус определил его как программу, предназначенную для кражи учетных данных интернет-банкинга и электронных платежных систем.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, переход от фейковых сайтов к мобильным приложениям дает злоумышленникам более широкие возможности. Приложение может запрашивать расширенные права доступа, включая SMS, контакты и файловую систему, а затем перехватывать коды двухфакторной аутентификации и воровать данные. Получив доступ к адресной книге, мошенники часто используют данные жертв для рассылки вредоносных ссылок от имени знакомых, уточнил депутат.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин добавил, что около 70% приложений для онлайн-торговли хранят пользовательские данные без должного шифрования. Это создает риск перехвата информации и распространения опасных ссылок.

По данным экспертов, в этом году зафиксировано снижение числа фишинговых сайтов, имитирующих маркетплейсы. В сентябре-октябре было обнаружено около 960 таких доменов против 1315 за аналогичный период прошлого года. При этом большинство копируют площадку Wildberries, тогда как в 2024 лидером по числу подделок был сервис «Авито».

