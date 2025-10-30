EN
СМИ рассказали о «безграничном доверии» Трампа к советнику родом из СССР

2 минуты чтения 11:45 | Обновлено: 12:19
СМИ рассказали о «безграничном доверии» Трампа к советнику родом из СССР

Одним из ближайших соратников Трампа, по совету которого он принял одни из самых скандальных своих решений, является родившийся в Москве 43-летний юрист Борис Эпштейн. Об этом в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» рассказал журналист ABC News Джонатан Карл.

По его данным, Эпштейн учился вместе с сыном президента США, Эриком, а в 2016 году участвовал в работе избирательного штаба Трампа, пишет РБК со ссылкой на книгу. Карл пишет, что в близкий круг Эпштейн попал после выборов в 2020 году, которые Трамп проиграл. Тогда, как отмечается, многие отвернулись от республиканца, в свою очередь, Эпштейн предложил ему оспорить результаты голосования.

Карл утверждает, что с тех пор Эпштейн стал чаще находиться рядом с Трампом. Так, в 2022 году во время промежуточных выборов в Конгресс США он вместе с республиканцем наблюдал как терпят поражение их кандидаты, а спустя неделю стоял  в бальном зале поместья Трампа Мар-а-Лаго, когда тот объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента невзирая на многочисленных соратников по партии, выступивших против такого шага. 

Эпштейн также сопровождал нынешнего главу Белого дома в многочисленных судах. Он не был его защитником, но подбирал и координировал «армию юристов». В своей книге Карл пишет, что проявленная Эпштейном лояльность помогла ему завоевать «безграничное доверие» Трампа.

В книге Карла говорится, что Эпштейн помог Трампу «отбиться от лавины судебных проблем и вернуться в Белый дом», а затем сыграл ключевую роль в отборе кандидатов республиканца на правительственные посты. 

Журналист ABC News описывает Эпштейна как человека «обманчиво проницательного» с «громогласным голосом», который почти всегда одет в безупречный костюм-тройку. Он также пишет, что Эпштейн мог ответить на телефонный звонок по-русски, поясняя после, что он разговаривал со своей матерью. 

В конце 2024 года Эпштейн оказался в центре скандала. Его обвинили в вымогательстве денег у претендентов на должности в новой администрации. Одним из пострадавших, по данным журналиста, был ныне действующий министр финансов Скотт Бессент. В феврале того же года Эпштейн якобы потребовал у него выплаты в размере 30–40 тысяч долларов в месяц, а также предложил вложить 10 миллионов в баскетбольную лигу «3 на 3». За это он предлагал поддержку его кандидатуры при формировании администрации Трампа.

Уже после выборов Бессент, опасаясь мести, связался с Эпштейном, чтобы все же урегулировать этот вопрос, но тот якобы ответил, что теперь делать что-либо поздно, подчеркнув, что «надо было делать то, что говорили». 

«Я — Борис, черт побери, Эпштейн», — цитирует Карл Эпштейна. 

Сам Эпштейн отрицал эти обвинения, однако проводившие внутреннее расследование юристы посоветовали Трампу прекратить с ним сотрудничество и охарактеризовали его действия как «потенциально незаконный лоббизм». 

Тем не менее Эпштейн смог сохранить свое влияние. Он не вошел в официальную структуру Белого дома, но стал внешним советником Трампа и отвечает за его судебные иски против СМИ. 

Карл также пишет, что в первые месяцы своего второго срока Трамп советовался с Эпштейном практически каждый день. Юрист часто бывал в Белом доме и сопровождал президента США на борту Air Force One.

Борис Эпштейн родился в Москве в 1982 году. В США он вместе с родителями переехал в 1993-м, где позже получил юридическое образование. В 2016 году уроженец СССР стал старшим советником штаба Дональда Трампа, а после его победы недолго работал в Белом доме. В ноябре 2024 года The New York Times писала, что Эпштейн предложил свою кандидатуру на пост спецпосланника по Украине. Сейчас эту должность занимает бизнесмен Стив Уиткофф.

Фото:Jeenah Moon / Reuters

