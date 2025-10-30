Ученые рассказали о пользе какао для постоянно сидящих людей

Ученые из Бирмингемского университета выяснили, что употребление какао, а также чая, ягод и яблок полезно для здоровья сосудов у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Об этом сообщает EurekAlert.

Согласно оценкам ученых, современная молодежь проводит сидя около шести часов в день, что приводит к ухудшению функции сосудов. Улучшить их работу могут какао и другие продукты, богатые флаванолами — это тип полифенольных соединений, которые встречаются в природе.

Предыдущие исследования показали, что снижение сосудистой функции на 1% повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, болезни сердца, инсульта и инфаркта, на 13%.

«Сидим ли мы за столом, за рулем автомобиля, в поезде или на диване, читаем ли книгу или смотрим телевизор, мы все проводим много времени сидя. Даже не двигаясь, мы все равно подвергаем тело стрессу. Поиск способов смягчить воздействие непрерывного сидения на сосудистую систему может помочь нам снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала доцент кафедры нутрициологии Бирмингемского университета и ведущий автор исследования Катарина Рендейро.

В эксперименте приняли участие 40 мужчин, у 20 из которых был высокий уровень физической подготовки. Отмечается, что женщины не участвовали в исследовании, поскольку ученые предполагают, что воздействие флаванолов на сосуды зависит от уровня эстрогена, который меняется в течение менструального цикла. Это должно стать темой отдельного исследования.

Так, перед тем, как провести два часа в сидячем положении, участники эксперимента выпили какао с высоким или низким содержанием флаванолов. В результате выяснилось, что более высокий уровень физической подготовки не смог защитить сердечно-сосудистую систему, а также приводил к повышению артериального давления и более медленному насыщению мышц кислородом.

Также у тех, кто употреблял меньшее количество флаванолов, наблюдалось снижение эластичности артерий рук и ног, тогда как у группы, которая выпила какао с высоким содержанием флаванолов, этого эффекта выявлено не было.