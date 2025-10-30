EN
Экономика

Набиуллина припугнула депутатов гиперинфляцией и откатом в 90-е

2 минуты чтения 16:42 | Обновлено: 17:13

Денежная политика Центробанка сегодня направлена на то, чтобы Россия не вернулась к гиперинфляции 1990-х годов. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с докладом о планах на 2026–2028 годы.

«Хотя большинству сидящих в здании эта ситуация знакома не понаслышке, в 90-е годы мы хлебнули ее по полной программе. И вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями, и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование. То, что было, — это тотальная колонизация экономики, финансовой системы, вы помните условные единицы в магазинах и так далее», — сказала Набиуллина.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Глава Банка России заявила, что текущая денежно-кредитная политика призвана не допустить повторения этой ситуации. Регулятор рассчитывает, что в 2026 году инфляция снизится к целевому уровню около 4%, а сбалансированный бюджет будет способствовать этому процессу.

Набиуллина также коснулась темы повышения НДС. Она подчеркнула, что это нововведение будет иметь гораздо менее проинфляционный эффект, чем финансирование дефицита бюджета за счет наращивания госдолга.

А значительный разрыв между ключевой ставкой и уровнем инфляции глава Центробанка объяснила необходимостью сдерживать инфляционные ожидания и стимулировать население к сбережениям. «Если снизить ключевую ставку при высокой инфляции, экономика получит двойной удар. Сначала будет взлет инфляции, а затем будет взлет ставок», — пояснила она.

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Глава Центробанка признала, что россияне, воспринимающие рост цен как несправедливый налог, «совершенно правы». При этом она выразила уверенность, что правительству удастся не допустить негативного влияния повышения цен на бензин на общие темпы инфляции.

По словам Набиуллиной, признаков рецессии в российской экономике нет. Она отметила, что уровень безработицы остается низким, а заработные платы стабильными. По словам главы Центробанка, дорогие кредиты являются временной мерой и сохранятся до тех пор, пока производственные возможности экономики не догонят спрос.

