Экономика

Одна из крупнейших нефтяных компаний России оказалась на грани краха

2 минуты чтения 15:06 | Обновлено: 15:58

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» оказалась на грани краха после того, как США ввели против нее санкции и компания объявила о продаже своих зарубежных активов, передает Politico.

В заявлении «Лукойла» сказано, что продажа активов связана с «введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами». Неназванный экс-руководитель «Лукойла» заявил изданию, что этот шаг может привести к падению доходов и прибыли компании «примерно на 30%», поскольку ей придется продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из примерно пяти тысяч автозаправочных станций по всему миру.

«”Лукойлу” конец», — добавил анонимный собеседник Politico. Ранее опрошенные «Известиями» эксперты оценили иностранные активы компании в примерно 10 миллиардов долларов. При этом собеседники издания заявили, что их могут продать за треть от нынешней стоимости.

«Дисконт будет зависеть от множества вводных: сроки, участники сделки, геополитика, позиции сторон. Предварительно можем говорить о дисконте до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных», — считает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Вводя санкции, Минфин США разрешил проводить операции с попавшими под ограничения компаниями до 21 ноября этого года. При этом Касаткин отметил, что сделки по продаже, подобные той, которую намерен заключить «Лукойл», обычно готовятся от полугода до года. Он также добавил, что «Лукойл», вероятно, избавится от активов в Европе и США, но сохранит их в странах СНГ и Ближнего Востока.

30 октября стало известно, что «Лукойл» принял предложение о покупке своих активов компанией Gunvor, одним из владельцев которой является близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко. Ранее он попал в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании и других стран.

