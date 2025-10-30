Названы крупнейшие российские компании

РБК составил рейтинг из 500 крупнейших российских компаний по итогам 2024 года. При составлении списка издание опиралось на размер выручки и прибыли каждой из организаций.

Отмечается, что суммарная выручка всех 500 компаний за прошлый год составила 140 триллионов рублей, что эквивалентно почти 70% ВВП. По сравнению с 2023 годом, этот показатель вырос на 22%.

Первое место в списке занял «Газпром» с выручкой более 10,5 триллионов рублей. По данным РБК, в прошлом году выручка компании выросла на четверть из-за ослабления курса рубля, повышения цен на газ внутри России, увеличения стоимости российской нефти Urals и увеличения экспорта по газопроводу «Сила Сибири», а также экспорта в Евросоюз.

При этом «Газпром» уступил «Сбербанку», который занял третье место в рейтинге, по размеру прибыли. Так, прибыль «Газпрома» в 2024 году составила 1,2 триллиона рублей, а «Сбербанка» — почти 1,6 триллиона.

На втором месте списка оказалась «Роснефть». Далее в рейтинге идут «Лукойл», банк ВТБ, владелец торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group, «Ростех», РЖД, «Росатом», «Магнит» и «Газпромбанк».

Отраслью с наибольшей выручкой стала нефтегазовая сфера. В топ-3 также попали торговля и горнодобывающая промышленность. В этих же сферах компании получили наибольшую прибыль. При этом наибольшие убытки понесли электроэнергетические компании, а также организации в сфере транспорта и логистики, нефти и газа, медиа и интернет-ресурсов.

Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов заявил РБК, что в этом году выручка российских компаний продолжит расти, однако эксперты считают, что распределение компаний-лидеров может измениться.