Экспорт нефтепродуктов из России упал до минимума с начала войны

В октябре экспорт нефтепродуктов из России сократился до минимального уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. На это повлиял простой нефтеперерабатывающих заводов после украинских ударов и ужесточение западных санкций. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa пишет Bloomberg.

Так, с 1 по 26 октября Россия в среднем экспортировала по морю 1,89 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с начала 2022 года.

Подробная статистика по видам топлива показала, что экспорт нафты (сырья для нефтехимической промышленности) сократился на 3%, до 317 тысяч баррелей в день. Поставки мазута, в свою очередь, снизились на 10%, до 710 тысяч баррелей в день. Это минимальный уровень за три месяца.

В то же время отгрузки дизельного топлива и газойля выросли на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили около 740 тысяч баррелей в день. Этому способствовало увеличение экспорта через Черное море. Также аналитики зафиксировали увеличение поставок авиационного керосина до 44 тысяч баррелей в день. Экспорт бензина и компонентов для смешивания составил около 13 тысяч баррелей в день.

Отмечается, что в краткосрочной перспективе экспорт дизельного топлива остается относительно стабильным, поскольку большая часть поставок приходится на близлежащие рынки, такие как Турция и страны Африки. Россия сможет завершить эти поставки до вступления в силу 21 ноября санкций против крупнейших экспортеров российской нефти «Роснефти» и «Лукойла».

В то же время экспорт нафты и мазута остается более уязвимым, поскольку эти грузы направляются преимущественно в Азию, пишет Bloomberg. Существует риск, что часть поставок не успеют доставить до вступления санкций в силу.

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» 22 октября. В заявлении Министерства финансов США отмечалось, что новые меры связаны с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном урегулировании» войны в Украине.