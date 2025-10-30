EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Экспорт нефтепродуктов из России упал до минимума с начала войны

2 минуты чтения 23:39 30 октября

В октябре экспорт нефтепродуктов из России сократился до минимального уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. На это повлиял простой нефтеперерабатывающих заводов после украинских ударов и ужесточение западных санкций. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa пишет Bloomberg.

Так, с 1 по 26 октября Россия в среднем экспортировала по морю 1,89 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с начала 2022 года. 

Подробная статистика по видам топлива показала, что экспорт нафты (сырья для нефтехимической промышленности) сократился на 3%, до 317 тысяч баррелей в день. Поставки мазута, в свою очередь, снизились на 10%, до 710 тысяч баррелей в день. Это минимальный уровень за три месяца.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

В то же время отгрузки дизельного топлива и газойля выросли на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили около 740 тысяч баррелей в день. Этому способствовало увеличение экспорта через Черное море. Также аналитики зафиксировали увеличение поставок авиационного керосина до 44 тысяч баррелей в день. Экспорт бензина и компонентов для смешивания составил около 13 тысяч баррелей в день.

Отмечается, что в краткосрочной перспективе экспорт дизельного топлива остается относительно стабильным, поскольку большая часть поставок приходится на близлежащие рынки, такие как Турция и страны Африки. Россия сможет завершить эти поставки до вступления в силу 21 ноября санкций против крупнейших экспортеров российской нефти «Роснефти» и «Лукойла».

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

В то же время экспорт нафты и мазута остается более уязвимым, поскольку эти грузы направляются преимущественно в Азию, пишет Bloomberg. Существует риск, что часть поставок не успеют доставить до вступления санкций в силу.

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» 22 октября. В заявлении Министерства финансов США отмечалось, что новые меры связаны с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном урегулировании» войны в Украине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию