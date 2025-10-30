EN
Воспитатели московского детсада называли детей «чурбанами» и «дебилами» и закрывали их в туалете

2 минуты чтения 12:28 | Обновлено: 14:11
Воспитатели московского детсада называли детей «чурбанами» и «дебилами» и закрывали их в туалете

Воспитателей московского детского сада при школе №1359 обвинили в том, что они кричат на детей, шлепают их и закрывают в туалете, а также называют воспитанников «дебилами», «чурбанами», «больными» и «азертутками». Об этом родители рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По словам Марии (имя изменено), ее четырехлетний сын рассказал, как воспитатели на него кричали, отбирали у него одеяло и «шлепали по попе», если он не засыпал во время тихого часа.

«Одна из мам сообщила мне о том, что в прошлом году воспитатели закрывали моего ребенка в туалете, когда он плакал. Ей об этом только сейчас рассказала дочь. Еще одна мама тоже подозревает, что воспитатели постоянно кричат на ее ребенка. А в прошлом году дергали ее ребенка за уши», — добавила женщина.

По ее словам, родители попытались поговорить с сотрудниками детсада, но те отрицали все обвинения. После этого Мария дала своему сыну микрофон, который записал разговор воспитательницы и психолога. 

На записи слышно, как они во время тихого часа оскорбляли детей по национальному признаку, а одна из женщин заявила, что она «терпеть не может» одного из воспитанников. «Противный, чурбан! Ужас! Трусы сегодня снял, ходит без трусов. Противный. Просто он больной», — говорит женщина на аудиозаписи. Отмечается, что этот разговор могли слышать дети, поскольку дверь в комнату, где они спят, всегда открыта.

«Осторожно, новости» пишет, что сын Марии стал заикаться, а врачи диагностировали у него логоневроз. В результате ребенка забрали из детского сада, после чего его речь начала восстанавливаться.

Позже телеграм-канал сообщил, что сотрудниц детсада отстранили от работы. Руководство пообещало их уволить после внутреннего расследования. Директор школы Галина Новикова, в свою очередь, заявила, что ей не поступали жалобы от родителей, но назвала поведение воспитателей «абсолютно недопустимым». Она добавила, что в школе готовы провести встречу с родителями детей и принести им извинения.

Фото:Unsplash

