Общество

Россиянин застрял в ванне и не мог выбраться пять дней

2 минуты чтения 18:49

Спасатели из Новосибирска вытащили мужчину, который пролежал в ванне пять дней после того, как не смог выбраться из нее самостоятельно. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местный муниципальный отряд спасателей (МАСС) «Вега-2».

Бригада скорой помощи вызвала спасателей после того, как не смогла самостоятельно поднять пострадавшего. «Ситуация усугубилась, так как у мужчины образовались пролежни», — отметили в МАСС.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

После проведенной спасательной операции сотрудники МАСС передали мужчину бригаде скорой помощи. О его состоянии после пяти дней, проведенных в ванне, не сообщается. Спасатели отметили, что причиной инцидента стал лишний вес мужчины.

Чтобы избежать подобных ситуаций, жилые пространства следует адаптировать под нужды людей с особыми запросами, считают спасатели. Они рекомендуют оснащать ванные комнаты специальными приспособлениями или заменять ванны на душевые кабинки.

Случаи, когда человек застревает, не может самостоятельно выбраться из ванной и травмируется, не являются редкостью, пишет МАСС. Спасатели призвали жителей Новосибирска «не дать себе и близким стать заложником своей ванной».

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

Ранее СМИ рассказали о жителе Германии, который застрял в лифте и провел в нем четыре дня без еды и воды. 75-летний мужчина оказался в ловушке в своем собственном доме — он не смог позвать на помощь из-за перегоревшего предохранителя, который нарушил работу не только лифта, но и кнопки аварийного вызова.

Пенсионер, у которого не было с собой мобильного телефона, попытался разобрать лифт самостоятельно — он обеспечил поступление воздуха в кабину, но не смог выбраться из нее. Полиция обнаружила мужчину после того, как его сын пожаловался на пропажу отца — правоохранители прибыли в дом и услышали слабый голос из лифта. Выломав двери, они помогли пенсионеру выбраться, экстренные службы доставили его в больницу обессиленным, вскоре он пошел на поправку.

