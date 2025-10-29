Россиянин застрял в ванне и не мог выбраться пять дней

Спасатели из Новосибирска вытащили мужчину, который пролежал в ванне пять дней после того, как не смог выбраться из нее самостоятельно. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местный муниципальный отряд спасателей (МАСС) «Вега-2».

Бригада скорой помощи вызвала спасателей после того, как не смогла самостоятельно поднять пострадавшего. «Ситуация усугубилась, так как у мужчины образовались пролежни», — отметили в МАСС.

После проведенной спасательной операции сотрудники МАСС передали мужчину бригаде скорой помощи. О его состоянии после пяти дней, проведенных в ванне, не сообщается. Спасатели отметили, что причиной инцидента стал лишний вес мужчины.

Чтобы избежать подобных ситуаций, жилые пространства следует адаптировать под нужды людей с особыми запросами, считают спасатели. Они рекомендуют оснащать ванные комнаты специальными приспособлениями или заменять ванны на душевые кабинки.

Случаи, когда человек застревает, не может самостоятельно выбраться из ванной и травмируется, не являются редкостью, пишет МАСС. Спасатели призвали жителей Новосибирска «не дать себе и близким стать заложником своей ванной».

Ранее СМИ рассказали о жителе Германии, который застрял в лифте и провел в нем четыре дня без еды и воды. 75-летний мужчина оказался в ловушке в своем собственном доме — он не смог позвать на помощь из-за перегоревшего предохранителя, который нарушил работу не только лифта, но и кнопки аварийного вызова.

Пенсионер, у которого не было с собой мобильного телефона, попытался разобрать лифт самостоятельно — он обеспечил поступление воздуха в кабину, но не смог выбраться из нее. Полиция обнаружила мужчину после того, как его сын пожаловался на пропажу отца — правоохранители прибыли в дом и услышали слабый голос из лифта. Выломав двери, они помогли пенсионеру выбраться, экстренные службы доставили его в больницу обессиленным, вскоре он пошел на поправку.