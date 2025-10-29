«Столица будущего» за миллиарды долларов стала городом-призраком

Новая столица Индонезии Нусантара, строительство которой обошлось государству в миллиарды долларов, почти превратилась в город-призрак, пишет The Guardian.

Город должен был заменить перенаселенную и постепенно уходящую под воду Джакарту. Проект начали реализовать в 2022 году по инициативе экс-президента Джоко Видодо. Предполагалось, что к 2030 году в Нусантаре будут жить около 1,2 миллиона человек, а сама столица станет образцом зеленого и технологически развитого города.

Четыре страны борются за скалу посреди океана Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна? Мир 12 минут чтения

После прихода к власти президента Прабово Субианто все изменилось. Строительство столицы замедлилось, а государственное финансирование резко сократилось. Так, если в 2024 году на проект было выделено два с половиной миллиарда долларов, то в 2025-м — лишь 890 миллионов. На следующий год запланировано 380 миллионов, всего треть от запрошенной суммы. Частные инвестиции также оказались ниже плановых показателей на более чем миллиард долларов.

Сейчас в Нусантаре, по информации The Guardian, живут около двух тысяч госслужащих и восьми тысяч строителей. В городе уже появились жилые дома, больницы, здания министерств, дороги и аэропорт. Однако большая часть столицы все еще находится на этапе строительства.

В 2024 году глава агентства, курирующего проект, и его заместитель подали в отставку. В мае 2025 года власти понизили статус Нусантары до так называемой «политической столицы», без юридически четкого определения.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде Общество 9 минут чтения

Местные предприниматели сообщают о падении доходов после оттока рабочих, а экологи предупреждают, что за два года под строительство вырублено более двух тысяч гектаров мангровых лесов. Жители окрестных деревень жалуются на наводнения и загрязнение воды, которое связывают с возведением инфраструктуры.

Власти же утверждают, что финансирование проекта не сократили, а просто перераспределили. Якобы теперь президент сосредоточен на других инициативах. Например, на программе бесплатного школьного питания, бюджет которой к 2026 году должен вырасти до 19 миллиардов долларов. А улицы Нусантары сейчас пустынны. На них можно увидеть только садовников и немногочисленных туристов.