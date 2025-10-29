EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Представитель НАТО пригрозил Путину «стереть с лица Земли Москву»

2 минуты чтения 14:12 | Обновлено: 15:01

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о страшных последствиях, которые ожидают Россию в случае нападения на страны НАТО. В интервью изданию De Morgen он подчеркнул, что любая атака на европейские столицы будет означать прямое столкновение с альянсом и его незамедлительный ответ.

«Если Владимир Путин запустит ракету по Брюсселю — это будет удар в самое сердце альянса. И тогда мы сравняем Москву с землей», — сказал Франкен. При этом он выразил уверенность, что Путин не пойдет на это.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

Министр отметил, что не ожидает полномасштабного вторжения России в Европу, но считает вероятным развитие такого сценария, когда «зеленые человечки» под видом гражданских провоцируют конфликты в странах Балтии, используя русскоязычные меньшинства. «Не успеешь оглянуться, как они уже аннексировали кусок Эстонии», — добавил он.

Франкен также предостерег от недооценки военного потенциала России. По его словам, российская оборонная промышленность производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые. Глава Минобороны Бельгии отметил, что даже при меньших бюджетах Москва может закупать больше вооружений за те же средства, чем европейские государства.

На заявление Франкена уже отреагировало российское посольство в Бельгии. Там его слова назвали примером риторики, способной втянуть Европу в новую войну.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

«Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских «ястребов» <…> вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», — говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале дипмиссии.

В посольстве обратили внимание, что Франкен слишком «разоткровенничался» и фактически признал, что Россия противостоит не Украине, а всему коллективному Западу, без поддержки которого Киев, по его собственным словам, «давно был бы разгромлен».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой