Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о страшных последствиях, которые ожидают Россию в случае нападения на страны НАТО. В интервью изданию De Morgen он подчеркнул, что любая атака на европейские столицы будет означать прямое столкновение с альянсом и его незамедлительный ответ.

«Если Владимир Путин запустит ракету по Брюсселю — это будет удар в самое сердце альянса. И тогда мы сравняем Москву с землей», — сказал Франкен. При этом он выразил уверенность, что Путин не пойдет на это.

Министр отметил, что не ожидает полномасштабного вторжения России в Европу, но считает вероятным развитие такого сценария, когда «зеленые человечки» под видом гражданских провоцируют конфликты в странах Балтии, используя русскоязычные меньшинства. «Не успеешь оглянуться, как они уже аннексировали кусок Эстонии», — добавил он.

Франкен также предостерег от недооценки военного потенциала России. По его словам, российская оборонная промышленность производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые. Глава Минобороны Бельгии отметил, что даже при меньших бюджетах Москва может закупать больше вооружений за те же средства, чем европейские государства.

На заявление Франкена уже отреагировало российское посольство в Бельгии. Там его слова назвали примером риторики, способной втянуть Европу в новую войну.

«Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских «ястребов» <…> вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», — говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале дипмиссии.

В посольстве обратили внимание, что Франкен слишком «разоткровенничался» и фактически признал, что Россия противостоит не Украине, а всему коллективному Западу, без поддержки которого Киев, по его собственным словам, «давно был бы разгромлен».