Российско-украинская война и происходящее вокруг нее способны «свести с ума любого, кто ценит логику и последовательность», пишет журналист издания The Telegraph Марк Бролин. Он называет этот конфликт «самой странной войной за 150 лет» и отмечает, что он «превратился в фарс». Однако даже в такой ситуации, по его мнению, становится очевидным, что Москва начинает проигрывать.
«Странность» продолжающейся войны, по его словам, выражается в поведении сторон. Россия надеялась продемонстрировать Украине и всему миру силу и стратегическое превосходство, но ее армия взяла под контроль лишь «малую часть» украинской территории. В то же время Москва потеряла западные рынки сбыта нефти и несет огромные людские и экономические потери, отмечает Бролин.
Киев, пытаясь привлечь на свою сторону США, намеренно преувеличивает опасность, исходящую от России. Автор отмечает, что в таком поведении Украины нет ничего странного, однако такая тактика не помогает изменить настроение американского общества и убедить его в реальности потенциальной угрозы ядерной войны с Россией.
Лидеры стран Европы, которые годами усиливали свою энергетическую зависимость от России и продолжали игнорировать предупреждения от Польши и Украины, теперь пытаются выступать с морализаторскими политическими заявления, пока показатели их экономического роста снижаются, подчеркнул Бролин.
При этом он отметил, что США во главе с Дональдом Трампом успели надавить на Украину в попытке заставить ее принять условия России, пригрозить Москве передачей Киеву ракет Tomahawk, а затем, когда эта угроза начала работать, все же отказаться от поставок.
Но постепенно Европа и США начинают давать совместный отпор России, помогать Украине и воздействовать на сотрудничающие с Москвой третьи страны. В сложившейся ситуации Путин оказался близок к тому, чтобы проиграть в войне, говорится в публикации.
Бролин отмечает, что российская военная экономика начинается перегреваться из-за высокой инфляции, показатели которой продолжают расти. Москва начинает тратить все больше денег на оборону, одновременно теряя рабочую силу в условиях, когда показатели экономического роста страны основаны на статистике оборонного сектора.
Также журналист отмечает, что Россия оказывается во все более сильной зависимости от Китая и не справляется с «утечкой мозгов», а также с выполнением обещаний повысить качество и продолжительность жизни своего населения. Одновременно украинские атаки, даже без ракет Tomahawk все чаще достигают своих целей, которыми становятся расположенные в тылу авиабазы, НПЗ и логистические узлы. В таких условиях, как считает Бролин, Путин может попробовать продолжать войну любой ценой, однако тогда Россия с высокой долей вероятности столкнется с «хаосом, созданным самим Путиным».