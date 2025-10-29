EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»

2 минуты чтения 17:42 | Обновлено: 18:43
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»

Российско-украинская война и происходящее вокруг нее способны «свести с ума любого, кто ценит логику и последовательность», пишет журналист издания The Telegraph Марк Бролин. Он называет этот конфликт «самой странной войной за 150 лет» и отмечает, что он «превратился в фарс». Однако даже в такой ситуации, по его мнению, становится очевидным, что Москва начинает проигрывать.

«Странность» продолжающейся войны, по его словам, выражается в поведении сторон. Россия надеялась продемонстрировать Украине и всему миру силу и стратегическое превосходство, но ее армия взяла под контроль лишь «малую часть» украинской территории. В то же время Москва потеряла западные рынки сбыта нефти и несет огромные людские и экономические потери, отмечает Бролин.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

Киев, пытаясь привлечь на свою сторону США, намеренно преувеличивает опасность, исходящую от России. Автор отмечает, что в таком поведении Украины нет ничего странного, однако такая тактика не помогает изменить настроение американского общества и убедить его в реальности потенциальной угрозы ядерной войны с Россией.

Лидеры стран Европы, которые годами усиливали свою энергетическую зависимость от России и продолжали игнорировать предупреждения от Польши и Украины, теперь пытаются выступать с морализаторскими политическими заявления, пока показатели их экономического роста снижаются, подчеркнул Бролин.

При этом он отметил, что США во главе с Дональдом Трампом успели надавить на Украину в попытке заставить ее принять условия России, пригрозить Москве передачей Киеву ракет Tomahawk, а затем, когда эта угроза начала работать, все же отказаться от поставок.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

Но постепенно Европа и США начинают давать совместный отпор России, помогать Украине и воздействовать на сотрудничающие с Москвой третьи страны. В сложившейся ситуации Путин оказался близок к тому, чтобы проиграть в войне, говорится в публикации.

Бролин отмечает, что российская военная экономика начинается перегреваться из-за высокой инфляции, показатели которой продолжают расти. Москва начинает тратить все больше денег на оборону, одновременно теряя рабочую силу в условиях, когда показатели экономического роста страны основаны на статистике оборонного сектора.

Также журналист отмечает, что Россия оказывается во все более сильной зависимости от Китая и не справляется с «утечкой мозгов», а также с выполнением обещаний повысить качество и продолжительность жизни своего населения. Одновременно украинские атаки, даже без ракет Tomahawk все чаще достигают своих целей, которыми становятся расположенные в тылу авиабазы, НПЗ и логистические узлы. В таких условиях, как считает Бролин, Путин может попробовать продолжать войну любой ценой, однако тогда Россия с высокой долей вероятности столкнется с «хаосом, созданным самим Путиным».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото: Sputnik / Vladimir Gerdo / Reuters

Посмотрите другие материалы

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой