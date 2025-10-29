EN
Кремль ответил на слова Трампа о военной мощи США

2 минуты чтения 12:12 | Обновлено: 12:29

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о военной мощи США, передает РИА «Новости».

По его словам, главным для Москвы является развитие собственного военно-промышленного комплекса. «Это глава государства, глава Соединенных Штатов Америки. У нас в этом плане есть наш президент. Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента. Занимаемся нашим военным строительством, развитием нашего ВПК. Для нас это главное», — сказал Песков журналистам.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты значительно опережают другие страны в сфере военных технологий. Особенно он выделил разработку ядерных подводных лодок.

Трамп также утверждал, что отправил к берегам России такую подлодку, назвав это решение реакцией на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, которые опубликовал в своем телеграм-канале очередные угрозы применения ядерного оружия.

В Кремле также ответили на вопрос, что будет делать Москва, если Вашингтон начнет военную операцию против главного союзника России — Венесуэлы. Песков отметил, что этот вопрос пока не обсуждался.

«Нет, эта проблема никак не обсуждалась, она не фигурировала на повестке дня. Венесуэла — это суверенное государство. Исходим из того, что все что происходит вокруг Венесуэлы должно соответствовать духу и букве международного права», — цитирует Пескова РБК.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Карибское море самый крупный в мире авианосец «Джеральд Форд», который должен присоединиться к группе из 10 американских кораблей, находящихся  неподалеку от берегов Венесуэлы.

