Российский депутат назначил помощником свою мать

Депутат Курганской областной думы от «Новых людей» Даниил Москвин подвергся критике соратников по партии после того, как назначил помощником собственную мать. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что сам Москвин не видит в своем решении никакого конфликта интересов. По его словам, он выбрал собственную мать не из-за кровного родства, а исключительно ориентируясь на ее профессиональные навыки.

«Она является дипломированным юристом с большим опытом работы, ее профессиональные качества — главная причина этого назначения. На протяжении многих лет я советовался с ней по правовым вопросам, и теперь это сотрудничество становится официальным. Уверен, что ее компетенция позволит мне эффективнее помогать избирателям», — заявил Москвин.

При этом, как напоминает «Коммерсантъ», согласно действующим нормам региональный депутат может нанять до пяти помощников, однако Москвин утверждает, что обойдется только одним.

По словам Москвина, в круг обязанностей его матери-помощника войдет запись избирателей на прием, фиксация и обработка обращений граждан и корреспонденции, подготовка рабочих встреч, а в скором будущем она также займется проведением юридических экспертиз законопроектов, а также подготовкой информационных и справочных материалов для сына.

Как заявили в пресс-службе Курганской облдумы, там не видят никакой проблемы в назначении помощником депутата его собственной матери. «У нее большой юридический стаж, и она имеет право быть помощником», — пояснили там.

В то же время в региональном отделении партии «Новые люди» решение Москвина вызвало гораздо более острую реакцию. Глава отделения Кирилл Рогозин сообщил изданию, что обсуждает с соратниками по партии сложившуюся ситуацию и рассматривает разные варианты ее решения, включая «замену представители».