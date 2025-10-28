Ветеран Уолл-стрит назвал новую угрозу для мировой экономики

Миллиарды долларов, которые люди вкладывают в искусственный интеллект, приведут к изменениям, способным перевернуть глобальную экономическую систему. Об этом в разговоре с Bloomberg TV предупредил ветеран Уолл-стрит Пол Таубман.

«Роль искусственного интеллекта настолько велика. Огромные капиталы вливаются в центры обработки данных, энергетику и технологии. Это настолько сильно повлияет на экономику в целом, что в какой-то момент вы зададитесь вопросом: не приведут ли их последствия к шоку для всей системы?» — заявил он телеканалу на полях саммита Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Он отметил, что по этой причине сейчас «ощущается некоторая тревога». По его словам, экономика движется в сторону более высокой автоматизации, технологий и оптимизации процессов. Вместе с этим неизбежны и сокращения рабочих мест, добавил Таубман.

Как отмечает Bloomberg, эти комментарии прозвучали всего через несколько часов после новостей о массовых сокращениях в Amazon, которые могут затронуть тысячи сотрудников. Генеральный директор компании Энди Джесси ранее предупреждал, что численность персонала, вероятно, уменьшится поскольку компания активнее использует ИИ для выполнения задач, которые раньше выполняли люди.

«Если потребители начнут сдерживать свои расходы, видя, как другие теряют работу, и начнут беспокоиться о том, как это отразится на них, это может ухудшить ситуацию», — сказал Таубман.

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон согласился с тем, что ИИ изменит рынок труда, однако, в отличие от Таубмана, у него оказался более оптимистичный взгляд. «Да, некоторые рабочие места исчезнут, но это не значит, что не будут созданы новые. Искусственный интеллект невозможно научить таким навыкам как построение отношений, доверие и умение давать советы», — отметил Соломон.

Bloomberg напомнил, что недавно Goldman Sachs предупредил своих сотрудников о новом раунде сокращений в этом году. Отмечается, что компания таким образом стремится оптимизировать расходы и воспользоваться возможностями, которые открывает ИИ. Тем не менее, банк ожидает, что общее число сотрудников к концу года, все же вырастет.