Экс-глава НАТО рассказал об «умолявшем» вмешаться в войну Зеленском

Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, как отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, который «умолял» альянс вмешаться в войну с Россией в самом ее начале. В интервью датскому телеканалу TV2 Столтенберг назвал эту беседу с украинским лидером «болезненной».

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство [над Украиной] <…> Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовал бы в войне», — заявил Столтенберг.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу Общество 9 минут чтения

По его словам, особенно тяжелым этот разговор делала сложившаяся тогда ситуация на фронте — российские войска к этому моменту дошли до пригородов украинской столицы — Киева. Столтенберг вспомнил, как говорил Зеленскому, что в НАТО «понимают, как ему тяжело», и осознают, что «Киев может пасть через несколько дней».

Позже Владимир Путин утверждал, что российские войска, подошедшие к Киеву уже через два дня после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, не собирались штурмовать украинскую столицу. По его словам, российское командование блокировало Киев только затем, чтобы подтолкнуть украинские власти к переговорам.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде Общество 9 минут чтения

«Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города — кто бы что ни говорил, ни домысливал — не было», — заверял Путин, называвший начатую им войну «ни чем иным, как операцией по принуждению Киева к миру». По его словам, замысел Кремля тогда сработал и, «как ни странно, в результате, действительно, удалось выйти на договоренности, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев».

Последовавшее вскоре отступление российский войск от украинской столицы Путин объяснял тем, что Москву «попросили» это сделать ради создания условий для заключения мирного соглашения. Однако позже, как утверждает Путин, Киев отказался от достигнутых договоренностей под давлением Запада.