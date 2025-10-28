EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Экс-глава НАТО рассказал об «умолявшем» вмешаться в войну Зеленском

2 минуты чтения 07:49 | Обновлено: 11:46
Экс-глава НАТО рассказал об «умолявшем» вмешаться в войну Зеленском

Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, как отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, который «умолял» альянс вмешаться в войну с Россией в самом ее начале. В интервью датскому телеканалу TV2 Столтенберг назвал эту беседу с украинским лидером «болезненной».

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство [над Украиной] <…> Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовал бы в войне», — заявил Столтенберг.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

По его словам, особенно тяжелым этот разговор делала сложившаяся тогда ситуация на фронте — российские войска к этому моменту дошли до пригородов украинской столицы — Киева. Столтенберг вспомнил, как говорил Зеленскому, что в НАТО «понимают, как ему тяжело», и осознают, что «Киев может пасть через несколько дней».

Позже Владимир Путин утверждал, что российские войска, подошедшие к Киеву уже через два дня после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, не собирались штурмовать украинскую столицу. По его словам, российское командование блокировало Киев только затем, чтобы подтолкнуть украинские власти к переговорам.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

«Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города — кто бы что ни говорил, ни домысливал — не было», — заверял Путин, называвший начатую им войну «ни чем иным, как операцией по принуждению Киева к миру». По его словам, замысел Кремля тогда сработал и, «как ни странно, в результате, действительно, удалось выйти на договоренности, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев».

Последовавшее вскоре отступление российский войск от украинской столицы Путин объяснял тем, что Москву «попросили» это сделать ради создания условий для заключения мирного соглашения. Однако позже, как утверждает Путин, Киев отказался от достигнутых договоренностей под давлением Запада.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Johannes Jansson / Wikimedia Commons

Посмотрите другие материалы

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так