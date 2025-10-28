Власти прокомментировали информацию о сокращениях зарплат учителей

Минпросвещения России не согласилось с тем, что в стране наблюдаются массовые сокращения зарплат учителей. В сентябре ведомство получило 335 обращений по вопросам зарплаты от учителей отмечает РБК.

Власти посчитали, что такое количество обращений нельзя считать массовым и отметили, что большинство из них «носят индивидуальный характер». Учителя жаловались на отсутствие стимулирующих выплат, премий или надбавок.

В комментарии для СМИ пресс-служба Минпросвещения уточнила, что получила по пять обращений из Северо-Кавказского федерального округа, Красноярского края и Московской области. В тексте не указано, откуда поступили остальные 320 обращений, и какой регион стал лидером по ним.

Ведомство напомнило, что вопрос регулирования надбавок зарплат учителей относятся к компетенции региональных и муниципальных властей — Минпросвещения не сообщило статистику по количеству обращений, поступивших в адрес профильных министерств и управлений этих уровней власти.

Ранее Росстат сообщил о резком росте долгов по зарплате в России, за месяц с конца августа по конец сентября этот показатель вырос на 18,6% и достиг 1,95 миллиарда рублей. Год к году просроченная задолженность выросла в четыре раза.

Региональные бюджеты не выплатили работникам 2,4 миллиона рублей, месяцем ранее этот вид задолженность отсутствовал. Долги муниципальных бюджетов увеличились в 3,4 раза и достигли отметки в 4,6 миллиона рублей. Федеральный бюджет не перевел вовремя 10 миллионов рублей.

Ранее СМИ со ссылкой на данные независимого профсоюза «Учитель» сообщили о наличии массовых жалоб на урезание и отмену надбавок к зарплате от педагогов, работающих в 12 регионах России. Учителя отметили, что потеряли значительную часть своего дохода, в Минпросвещении же заявили о том, что не получали такой информации.