Долги по зарплате резко выросли в России

Просроченная задолженность по зарплате в России резко выросла за прошлый месяц, по состоянию на конец сентября она составила 1,95 миллиарда рублей. Это на 18,6% больше, чем в конце августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.
Год к году долги по зарплате выросли в четыре раза. При этом 75% от общего объема невыплаченных вовремя зарплат приходятся на долги, которые образовались за первые девять месяцев 2025 года.
Основная причина накопления задолженности — отсутствие собственных средств у организаций. Накопленная по этому основанию сумма долга составляет почти 99% общего объема, 1,93 миллиарда рублей. При этом на предприятия, финансируемые из федерального и регионального бюджетов, приходится незначительная доля от общей суммы, отмечает «Интерфакс».
Больше всего долгов по зарплате накопили предприятия строительной сферы (44% от общего объема задолженности), организации из отрасли добычи полезных ископаемых (17,5%), обрабатывающие производства (11,6%), а также предприятия, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (10%).
Бюджеты регионов не выплатили работникам 2,4 миллиона рублей, месяцем ранее задолженность у там отсутствовала. Муниципальные бюджеты не заплатили вовремя 4,6 миллиона рублей, этот показатель вырос в 3,4 раза. Федеральный бюджет не перевел работникам 10 миллионов рублей, в конце прошлого месяца долги были меньше на 400 тысяч.
Ранее журналисты сообщили о практически полной остановке роста выпуска промышленной продукции в России — за сентябрь этот показатель вырос лишь на 0,3% после роста на 0,5% в августе и на 0,7% в июле. При этом при учете фактора сезонности производство сжалось на 1%. Годовой прирост оценивается в 0,7% — в два раза ниже прогноза российского Минэкономразвития.