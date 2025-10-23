Долги по зарплате резко выросли в России

Просроченная задолженность по зарплате в России резко выросла за прошлый месяц, по состоянию на конец сентября она составила 1,95 миллиарда рублей. Это на 18,6% больше, чем в конце августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Год к году долги по зарплате выросли в четыре раза. При этом 75% от общего объема невыплаченных вовремя зарплат приходятся на долги, которые образовались за первые девять месяцев 2025 года.

Шальная императрица Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

Основная причина накопления задолженности — отсутствие собственных средств у организаций. Накопленная по этому основанию сумма долга составляет почти 99% общего объема, 1,93 миллиарда рублей. При этом на предприятия, финансируемые из федерального и регионального бюджетов, приходится незначительная доля от общей суммы, отмечает «Интерфакс».

Больше всего долгов по зарплате накопили предприятия строительной сферы (44% от общего объема задолженности), организации из отрасли добычи полезных ископаемых (17,5%), обрабатывающие производства (11,6%), а также предприятия, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (10%).

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Бюджеты регионов не выплатили работникам 2,4 миллиона рублей, месяцем ранее задолженность у там отсутствовала. Муниципальные бюджеты не заплатили вовремя 4,6 миллиона рублей, этот показатель вырос в 3,4 раза. Федеральный бюджет не перевел работникам 10 миллионов рублей, в конце прошлого месяца долги были меньше на 400 тысяч.

Ранее журналисты сообщили о практически полной остановке роста выпуска промышленной продукции в России — за сентябрь этот показатель вырос лишь на 0,3% после роста на 0,5% в августе и на 0,7% в июле. При этом при учете фактора сезонности производство сжалось на 1%. Годовой прирост оценивается в 0,7% — в два раза ниже прогноза российского Минэкономразвития.