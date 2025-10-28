Шведский стол предложили ввести в российских школах

В школьных столовых необходимо ввести систему питания в формате «шведского стола». Такое обращение депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА «Новости».

Как отметила Филатова, россияне жалуются парламентариям на вкус и качество еды, которую предлагают в образовательных и медицинских учреждениях. Сама депутат считает, что питание в учебных заведениях зачастую формально соответствует требованиям законодательства, но не нравится детям.

«Прошу Вас рассмотреть возможность реализации следующих мер… рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов», — цитирует агентство обращение Филатовой.

Депутат также предложила Роспотребнадзору совместно с Минздравом и Минпросвещением заняться разработкой технологических карт и типовых меню, которые были бы ориентированы на вкусовые предпочтения современных детей.

Ранее коллега Филатовой первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников захотел включить в меню для школьников фермерские продукты. «Получается, что в школьной столовой легче увидеть аргентинскую говядину или вьетнамскую рыбу, чем продукцию фермера из того же села», — возмущался парламентарий. Для решения проблемы он предложил пересмотреть «избыточные санитарные нормы» и техрегламенты для такого рода продуктов.

Пока же в некоторых российских школах вместо «шведского» стоят раздельные столы — для детей участников войны в Украине и «малоимущих», сообщает пропагандистский RT. Отец одного из учеников школы №17 в городе Азове возмутился таким разделением и рассказал телеканалу, что «малоимущих» две недели кормили кашей, а детей военных — курицей с гарниром и котлетами. О похожей ситуации рассказали родители учащихся школы №11.