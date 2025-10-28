Россиян предупредили об опасностях оплаты через QR-коды

Злоумышленники могут похитить данные жертвы с помощью поддельного QR-кода. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности компании МТС Web Services (MWS) Cloud Илона Кокова. В то же время, она дала несколько рекомендаций, которые могут помочь не стать жертвой мошенников.

«Чтобы не стать жертвой такой цифровой ловушки, достаточно соблюдать несколько простых правил. Не сканируйте все подряд. Случайные коды со стен и листовок на столбах — не лучший источник ссылок. Проверяйте адрес перед переходом — большинство телефонов показывает адрес перед открытием. Будьте внимательны с оплатой. Для платежей лучше использовать официальные приложения. Проверяйте оригинальность. Убедитесь, что QR-код действительно напечатан, а не наклеен поверх другого», — предупредила она.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу Общество 9 минут чтения

По словам Коковой, мошенники часто изготавливают стикеры с собственными QR-кодами, а затем наклеивают их поверх оригинальных, например, на афишах, парковках, в кафе и других общественных местах.

Эксперт подчеркнула, что обычно такие поддельные QR-коды очень похожи на настоящие, но ссылки, по которым можно перейти, просканировав их, ведут на фишинговые сайты, предназначенные для похищения личных данных жертв, включая банковские реквизиты.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде Общество 9 минут чтения

Кроме того, по словам Коковой, иногда поддельный QR-код может привести на страницу, где жертве мошенничества предлагается «обновить приложение» или «подтвердить данные». Согласившись, пользователь запускает скачивание на свой смартфон вредоносной программы.

Кокова также отметила, что еще одним способом получения доступа к устройству жертвы является ее подключение мошенниками к собственному Wi-Fi с помощью все того же поддельного QR-кода.