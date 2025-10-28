EN
СМИ: США попытались похитить одного из главных союзников Путина

22:13

Власти США в 2024 году санкционировали операцию во вербовке одного из высокопоставленных пилотов ВВС Венесуэлы. Планировалось, что он посадит самолет с президентом страны Николасом Мадуро в месте, где США смогут его арестовать, пишет Associated Press.

Планированием операции занимался агент Эдвин Лопес, который более года пытался привлечь к сотрудничеству Битнера Вильегаса, он продолжал писать ему сообщения даже после увольнения со службы.

В апреле прошлого года, когда Лопес был атташе посольства США в Доминиканской республике, агент получил данные от информатора. Он сообщил ему, что два используемых Мадуро самолета сейчас находятся на территории страны и ожидают ремонта. В ходе расследования выяснилось, что лидер Венесуэлы отправил на остров пятерых своих пилотов.

В этот момент Лопес решил предложить властям предпринять попытку вербовки одного из пилотов. Получив одобрение, агенты беседовали с каждым из них, Вильегас заинтересовал их больше всего, поскольку являлся штатным пилотом Мадуро. Лопес предложил ему сделку — в обмен на посадку самолета с президентом Венесуэлы в Доминиканской республике, Пуэрто-Рико или на базе США в Гуантанамо Вильегас получил бы денежное вознаграждение и «любовь миллионов своих соотечественников».

Пилот не дал прямого согласия, но оставил агентам номер своего телефона, отмечают журналисты. С тех пор Лопес переписывался с ним в WhatsApp и Telegram не менее 12 раз, он делал это даже после того, как вышел в отставку в июле 2025 года. В попытке убедить пилота агент присылал ему фото их разговора, тайно сделанное одним из агентов, а также упоминал имена детей Вильегаса, утверждая, что в США их ждет «лучшее будущее».

Вильегас заблокировал Лопеса и не присоединился к заговору. Официальные лица Венесуэлы, комментируя слухи о возможном сотрудничестве пилота с представителями других государств, назвали его «непоколебимым патриотом» и отмечали его преданность Мадуро.

