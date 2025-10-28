EN
В России начали продавать хлеб по два кусочка

2 минуты чтения 13:06

«Тамбовский хлебозавод» начал продавать хлеб в упаковке по два кусочка. Первым об этом сообщил паблик во «ВКонтакте» «Тамбовский репортер». Затем, о том, что продукция хлебзавода в таком формате продается в супермаркетах по всей стране, написал телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, хлеб произведенный на «Тамбовском хлебозаводе» продается в упаковке по два-три кусочка, цена которой составляет около девяти рублей. По данным Mash, представители предприятия объяснили выпуск своей продукции на рынок в такой упаковке стремлением «позаботиться об одиноких людях», которые не успевают съесть целую буханку, а потом оказываются вынуждены выбрасывать остатки.

В свою очередь, «Московский комсомолец» (МК) называет упаковки хлеба по кусочкам «новым трендом осознанного потребления», который распространился на всю страну. Как пишет провластная газета, новинка от тамбовского хлебозавода имеет «головокружительный» успех у покупателей.

Так, по данным «МК», спрос на мини-упаковки хлеба сметают с полок магазинов за несколько часов, а спрос на них якобы вырос на 30%. В то же время в публикации не уточняется за какой период. При этом таблоид утверждает, что хлебозавод уже получил заказов на свою продукцию в новом формате на три месяца вперед.

Издание также отмечает, на данном этапе линия по производству таких мини-упаковок  работает в тестовом режиме и загружает всего около 5% от общих мощностей предприятия. Однако, руководство компании готово наращивать объемы производства такой продукции.

Более того, МК утверждает, что такой новый формат упаковки хлеба уже начали использовать пекарни в Москве и Санкт-Петербурге, но о каких конкретно пекарнях речь, в публикации также не уточняется.

