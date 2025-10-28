Набиуллина рассказала о «самом вредном» для экономики России сценарии

Преждевременное снижение ключевой ставки может серьезно навредить российской экономике. Об этом, как пишет РБК, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«То, что может навредить экономике больше всего, — это если из-за преждевременного смягчения нашей политики совокупный спрос рванет вперед снова, до того, как производственные возможности успеют его догнать, и ставку снова придется повышать», — пояснила она депутатам.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу Общество 9 минут чтения

Набиуллина подчеркнула, что в решениях, которые касаются ключевой ставки, необходим осторожный подход. При этом она сообщила, что снижение ставки, которая достигла рекордных значений после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, займет весь следующий год.

«За четыре месяца мы ее снизили на 4,5 процентных пункта, по нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — уточнила она.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде Общество 9 минут чтения

Последний раз Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% по итогам заседания 24 октября. Это стало очередным снижением в рамках цикла, начавшегося в июне, когда ЦБ снизил этот показатель с исторического максимума в 21% до 20%. После этого решения о снижении ключевой ставки принимались регулятором еще дважды — сначала на два процентных пункта, а затем еще на один.

Одновременно Центробанк ухудшил свой прогноз по инфляции на 2026 год. Согласно скорректированным оценкам регулятора, в 2026 году она замедлится до 4-5%. Между тем ранее в ЦБ утверждали, что рост цен в следующем году не превысит 4%. При этом на текущий момент, инфляция с поправкой на сезонность ускорилась до 6,4% в пересчете на год, тогда как во втором квартале 2025 года этот показатель составлял лишь 4,4%.