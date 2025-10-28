EN
Экономика

ИИ назвали инструментом борьбы с «экономикой обмана»

2 минуты чтения 00:52 | Обновлено: 00:54

Инструменты искусственного интеллекта начали устранять традиционные для рыночной экономики «искажения» — возможность нечестных продавцов обманывать покупателей за счет недостатка у них информации, пишет The Economist.

Журналисты отмечают, что системный обман со стороны продавцов существует несколько веков. Еще в Средние века английские бакалейщики использовали поддельные весы, а владельцы пабов добавляли соль в пиво, чтобы вызывать у посетителей жажду. Но сегодня ChatGPT и другие ИИ-инструменты помогают преодолеть несправедливые односторонние преимущества.

ИИ помогает человеку быстро найти информацию о причине протечки крана, причем стоимость его услуг окажется меньше, чем у специалиста по вызову. ChatGPT помогает изучать контракты перед сделкой, а родители могут получить информацию о причинах поведения своего ребенка за несколько секунд вместо того, чтобы ждать приема у врача.

Интернет и ИИ сегодня помогают людям не попадаться в традиционные «ловушки» последних десятилетий — проверить историю автомобиля перед покупкой, настоять на поездке по короткому маршруту на такси, прочитать отзывы на рестораны от агрегаторов, которые фильтруют их.

Причина обмана много лет заключалась в асимметрии информации у продавцов и покупателей — например, нечестный продавец машины знает все о ее дефектах, тогда как покупателю сложно получить данные о ее потенциальной неисправности. Поэтому он предполагает худшее, а честные продавцы под таким давлением уходят с рынка — из-за этого падает качество услуг.

Однако ИИ поможет сгладить такую несправедливость не во всех сферах. Одной из них является недвижимость, где владельцы и арендаторы не могут знать о дефектах конструкций до того, как сами начнут жить в доме. Обычные люди не могут сразу понять, насколько полезен был совет юриста.

Эффективность работы ИИ против «экономики обмана» зависит от двух вещей — понимания потребителями механизмов работы используемых ими инструментов (чтобы обучать их, а не просто повторять выданные советы). И находчивости самих продавцов, которые могут попытаться использовать ИИ, чтобы вернуть себе нечестное преимущество.

