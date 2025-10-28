EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Акции ушедшего из России PayPal резко взлетели

2 минуты чтения 19:14

Стоимость акций международной платежной системы PayPal резко взлетела после объявления о начале сотрудничества с компаний OpenAI. На пике рост на премаркете биржи Nasdaq составлял 17,4%, сообщает Forbes.

Ранее стало известно о будущей интеграции PayPal в ChatGPT, с 2026 года платежная система будет предлагаться пользователям чат-бота для оплаты товаров во время поиска. Продавцы также получат дополнительные возможности для продвижения своих товаров.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

Позже рост акций замедлился до 10%, но рынок, как отмечают журналисты, продолжает положительно реагировать на будущую интеграцию. PayPal будет самостоятельно заниматься маршрутизацией, проверкой платежей и их обработкой, дополнительного подключения к OpenAI не потребуется.

The Bell отмечает, что сотрудничество с разработчиком ChatGPT не станет первым опытом PayPal по интеграции своей платежной системы в цифровые продукты крупных корпораций. Ранее компания заключила многолетнюю сделку с Alphabet, чтобы подключиться к продуктам Google.

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Также к росту стоимости акций, по мнению журналистов, привела публикация отчета PayPal за третий квартал 2025 года. Компания объявила о первой в своей истории выплате квартальных дивидендов, возросших показателях выручки, общего объема платежей и чистой прибыли. Рост превысил консенсус-прогнозы по всем основным показателям работы сервиса. К негативным трендам можно отнести лишь увеличение убытков по транзакциям и кредитам на 37% год к году.

PayPal официально не работает в России с 5 марта 2022 года в связи с началом российского полномасштабного вторжения в Украину, 2 марта сервис прекратил регистрацию новых пользователей из России. В сентябре 2024 года компания начала списывать комиссии с неактивных счетов россиян, при этом система на тот момент уже не отправляла и не принимала платежи из России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так