Акции ушедшего из России PayPal резко взлетели

Стоимость акций международной платежной системы PayPal резко взлетела после объявления о начале сотрудничества с компаний OpenAI. На пике рост на премаркете биржи Nasdaq составлял 17,4%, сообщает Forbes.

Ранее стало известно о будущей интеграции PayPal в ChatGPT, с 2026 года платежная система будет предлагаться пользователям чат-бота для оплаты товаров во время поиска. Продавцы также получат дополнительные возможности для продвижения своих товаров.

Позже рост акций замедлился до 10%, но рынок, как отмечают журналисты, продолжает положительно реагировать на будущую интеграцию. PayPal будет самостоятельно заниматься маршрутизацией, проверкой платежей и их обработкой, дополнительного подключения к OpenAI не потребуется.

The Bell отмечает, что сотрудничество с разработчиком ChatGPT не станет первым опытом PayPal по интеграции своей платежной системы в цифровые продукты крупных корпораций. Ранее компания заключила многолетнюю сделку с Alphabet, чтобы подключиться к продуктам Google.

Также к росту стоимости акций, по мнению журналистов, привела публикация отчета PayPal за третий квартал 2025 года. Компания объявила о первой в своей истории выплате квартальных дивидендов, возросших показателях выручки, общего объема платежей и чистой прибыли. Рост превысил консенсус-прогнозы по всем основным показателям работы сервиса. К негативным трендам можно отнести лишь увеличение убытков по транзакциям и кредитам на 37% год к году.

PayPal официально не работает в России с 5 марта 2022 года в связи с началом российского полномасштабного вторжения в Украину, 2 марта сервис прекратил регистрацию новых пользователей из России. В сентябре 2024 года компания начала списывать комиссии с неактивных счетов россиян, при этом система на тот момент уже не отправляла и не принимала платежи из России.