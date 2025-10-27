Топ-менеджер «Альфы» ответил на вопрос о возможной заморозке депозитов в России

В российской экономике на данный момент нет предпосылок для заморозки средств на депозитах граждан в банках, считает член совета директоров управляющей компании «Альфа-Капитал», профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.

В интервью ютуб-каналу Виктора Зубика «Smarent Pro недвижимость» он объяснил, что решение о заморозке депозитов принимается, когда существует риск бегства капитала из страны. Российские банки сейчас могут решить потенциальные проблемы другими методами, не требующими принятия такого решения.

Например, руководства банков могут увеличить ставку по вкладам выше значения ключевой ставки Центробанка, чтобы удержать клиентов. Также кредитно-финансовые организации могут обратиться за помощью к ЦБ, который поможет им получить ликвидность, если клиенты предпочитают забрать деньги и сосредоточиться на покупках на внутреннем рынке.

Депозиты граждан Вьюгин назвал пассивами для банков, отметив, что организации используют эти деньги для кредитования компаний или покупки облигаций государственного займа. Фактически эти деньги невозможно изъять, потому что они уже находятся в обороте.

Изъятие вкладов одновременно с принудительной продажей ОФЗ, по мнению эксперта, приведет к огромным убыткам. Вьюгин отметил, что на данный момент в России 80% сумм всех депозитов принадлежит 10% их держателей. По его мнению, люди с небольшими депозитами предпочтут пролонгировать их, чтобы увеличить капитал.

Вкладчики с большими депозитами будут искать вложение для своих денег — фондовый рынок, по словам Вьюгина, перестал быть безопасным. Золото и криптовалюты, которые становятся конкурентами традиционных способов вложения денег, продолжат конкурировать с вкладами, которые будут привлекать россиян и в дальнейшем.

Также Вьюгин рассказал о растущем дефиците российского бюджета и отметил, что российские власти не предоставляют детальной информации о том, как будет профинансирован бюджетный дефицит этого года. Его величина оценивается в пять-шесть триллионов рублей.