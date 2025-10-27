EN
Общество

Ученые объяснили способность собак чувствовать страх человека

2 минуты чтения 21:11

Чувствительное обоняние позволяет собакам улавливать человеческие эмоции, в том числе и страх. Это происходит из-за изменения химического состава пота и дыхания людей, сообщает журнал Popular Science со ссылкой на результаты работ ученых из Неаполитанского и Венского ветеринарного университетов.

Исследователи из Италии собирали образцы пота у людей, посмотревших видео, вызывающие радость, страх или нейтральные эмоциональные состояния, а затем давали их собакам. Запахи испытавших страх людей вызвали у собак повышенное чувство стресса.

Например, собаки столкнулись с увеличенной частотой сердечных сокращений, больше нуждались в поддержке своих хозяев и показывали меньшую предрасположенность к взаимодействию с незнакомцами. Венский университет получил похожие результаты — испытуемые животные старались проводить больше времени с организатором теста, опускали свои хвосты ниже и с более выраженной нерешительностью приближались к новым объектам.

Ветеринар и выпускник Бристольского университета Зои Парр-Кортес рассказала, что зарождающееся в мозге человека чувство страха влияет на происходящие в организме химические процессы. Из-за этого надпочечники вырабатывают гормон стресса, кортизол. Его присутствие в дыхании и поте ощущают собаки.

Работа сотрудников Бристольской ветеринарной школы показала, что реакция собак на запах испытавшего страх человека отличается от реакции на обычный запах, даже если животное не знакомо с ним. Исследователи отбирали образцы людей с самым большим содержанием кортизола и показывали их псам, которые не проходили специального обучения.

Парр-Кортес считает, что эта особенность имеет эволюционную основу — собаки на протяжении тысяч лет живут с человеком, а способность ощущать исходящий от него страх помогает им получить сигнал об опасности в окружающей среде. При этом, вероятно, собаки не могут распознать, что теперь их хозяин боится не тигра, а зубного врача.

