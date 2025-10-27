Ученые объяснили способность собак чувствовать страх человека

Чувствительное обоняние позволяет собакам улавливать человеческие эмоции, в том числе и страх. Это происходит из-за изменения химического состава пота и дыхания людей, сообщает журнал Popular Science со ссылкой на результаты работ ученых из Неаполитанского и Венского ветеринарного университетов.

Исследователи из Италии собирали образцы пота у людей, посмотревших видео, вызывающие радость, страх или нейтральные эмоциональные состояния, а затем давали их собакам. Запахи испытавших страх людей вызвали у собак повышенное чувство стресса.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу Общество 9 минут чтения

Например, собаки столкнулись с увеличенной частотой сердечных сокращений, больше нуждались в поддержке своих хозяев и показывали меньшую предрасположенность к взаимодействию с незнакомцами. Венский университет получил похожие результаты — испытуемые животные старались проводить больше времени с организатором теста, опускали свои хвосты ниже и с более выраженной нерешительностью приближались к новым объектам.

Ветеринар и выпускник Бристольского университета Зои Парр-Кортес рассказала, что зарождающееся в мозге человека чувство страха влияет на происходящие в организме химические процессы. Из-за этого надпочечники вырабатывают гормон стресса, кортизол. Его присутствие в дыхании и поте ощущают собаки.

Тайна фермера Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь Криминал 12 минут чтения

Работа сотрудников Бристольской ветеринарной школы показала, что реакция собак на запах испытавшего страх человека отличается от реакции на обычный запах, даже если животное не знакомо с ним. Исследователи отбирали образцы людей с самым большим содержанием кортизола и показывали их псам, которые не проходили специального обучения.

Парр-Кортес считает, что эта особенность имеет эволюционную основу — собаки на протяжении тысяч лет живут с человеком, а способность ощущать исходящий от него страх помогает им получить сигнал об опасности в окружающей среде. При этом, вероятно, собаки не могут распознать, что теперь их хозяин боится не тигра, а зубного врача.