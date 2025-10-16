Доходы бюджета России начали падать на фоне увеличения налогов

Объем поступлений от налога на прибыль организаций в бюджеты российских регионов за январь-август 2025 года снизился на 5,1% год к году, пишет Центробанк в своем отчете о состоянии региональной экономики.

С 1 января текущего года ставку по этому налогу подняли на пять процентных пунктов — с 20 до 25% (доля регионов пока осталась неизменной — 17%), но это не помогло увеличить поступления в бюджеты. ЦБ связывает падение доходов компаний с внешнеэкономическими факторами.

Регулятор отмечает, что в большинстве регионов прибыль компаний сократилась из-за укрепления курса рубля, снижения мировых цен на энергоресурсы, а также сокращения добычи и экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+. Из-за уменьшения доходов нефтегазодобывающих и металлургических предприятий значительно снизились поступления в Тюменской, Оренбургской, Челябинской областях и Пермском крае.

На показатели регионов Сибири повлияли «проблемы в угольной отрасли», ЦБ не приводит полный список таких регионов или компаний, упоминая лишь Кемеровскую область в качестве примера. Среди регионов Дальнего Востока Центробанк упомянул Якутию и Сахалинскую область — здесь доходы бюджетов сократились из-за ухудшения показателей предприятий, преимущественно занятых добычей угля, алмазов и нефти.

При этом, как отмечает ЦБ, общий прирост доходов консолидированных бюджетов регионов России по итогам первых восьми месяцев 2025 года составил 6,2% год к году, этот показатель растет в 67 субъектах. Регулятор связывает это с увеличением поступлений от НДФЛ и налога на совокупный доход.

Одновременно ЦБ увидел и рост расходов в регионах, его показатель опережает текущую динамику увеличения доходов. Год к году расходы консолидированных бюджетов выросли на 15,8%, этот тренд наблюдается в 80 регионах страны. В период с января по август бюджеты были исполнены с профицитом, однако по итогам года ожидается, что во всех макрорегионах страны будет наблюдаться отрицательное сальдо.