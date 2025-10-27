EN
СМИ: власти задумались о резком повышении цен на электричество для россиян

2 минуты чтения 11:02

В правительстве на этой неделе обсудят возможную реформу, способную привести к существенному росту тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает  «Коммерсантъ». 

По информации издания, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила скорректировать систему социальных норм потребления, т.е. изменить объем электроэнергии, который россиянам допустимо использовать по сниженной цене. После превышения лимита цены будут выше.

Сейчас большинство россиян укладываются в первый «льготный» диапазон, до 3,9 тысячи киловатт-часов в месяц. Все, что выше, оплачивается по более высокой ставке. ФАС предлагает с 2027 года сократить этот лимит почти втрое — до 1,2 тысячи киловатт-часов, а затем постепенно уменьшать его дальше.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

По замыслу ведомства, это должно снизить так называемое перекрестное субсидирование, когда дешевое электричество для населения компенсируется за счет более высоких тарифов для бизнеса и промышленности. Сейчас объем этих субсидий превышает 300 миллиардов рублей в год и, по данным ФАС, растет из-за нелегального майнинга и высокой разницы между тарифами.

Помимо сокращения льготных лимитов, ФАС предлагает постепенно отказаться от понижающих коэффициентов и скидок для граждан и владельцев гаражей, сараев и дач. Также ведомство предлагает ежегодно снижать объем перекрестного субсидирования как минимум на 10 процентов.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

В «Россетях» инициативу поддержали, подчеркнув, что нынешние нормы избыточны для среднестатистического домохозяйства. Некоторые эксперты полагают, что предложения ФАС до конца не решат проблему перекрестного субсидирования, а реальный эффект возможен только при более резком сокращении льготного объема потребления.

Предложения ФАС о снижении социальных норм потребления электроэнергии для населения планируют обсудить 29 октября на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике, пишет «Коммерсантъ».

