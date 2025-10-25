Названо лучшее туристическое направление Европы

Жюри конкурса World Travel Awards, который считается «туристическим Оскаром», объявило победителей этого года. Среди номинаций премии были лучшее туристическое направление, лучшая авиакомпания, лучший аэропорт, лучшая круизная компания Европы и другие.
Помимо европейских наград, жюри также распределили призы между странами Африки, Азии, Центральной, Северной и Южной Америки, Океании и других регионов мира.
Так, лучшим туристическим направлением Европы была признана Португалия. Она выигрывала это звание шесть раз с 2017 года, а в прошлом году уступила его Греции. Среди претендентов на статус лучшего направления этого года также оказались Австрия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.
Кроме того, автономный регион Португалии Мадейра был признан лучшим островным направлением для туристов в Европе, Лиссабон — лучшим городом для отдыха, а Порту — лучшим городским направлением Европы.
Главным культурным направлением была признана Франция. Отдельную награду получили Канны как лучшее место, где проходят фестивали и культурные мероприятия.
Также «туристический Оскар» присудили лучшей авиакомпании Европы. Ей стала немецкая Lufthansa, а в число номинантов вошли Air France, British Airways, испанская Iberia, Icelandair и другие авиакомпании. Помимо этого, Lufthansa получила приз за лучший эконом-класс. Лучший бизнес-класс оказался у Swiss International Air Lines. TAP Air Portugal была отмечена как лучшая авиакомпания, летающая в Африку. Лучшие полеты в Азию оказались у Air France.
Звание лучшего аэропорта получила воздушная гавань Цюриха. Кроме того, грузинский Батуми был признан лучшим всесезонным направлением Европы, а Армения стала ведущим направлением культурного наследия Европы. Россию в рейтинг не включили.