Названо лучшее туристическое направление Европы

2 минуты чтения 13:01

Жюри конкурса World Travel Awards, который считается «туристическим Оскаром», объявило победителей этого года. Среди номинаций премии были лучшее туристическое направление, лучшая авиакомпания, лучший аэропорт, лучшая круизная компания Европы и другие.

Помимо европейских наград, жюри также распределили призы между странами Африки, Азии, Центральной, Северной и Южной Америки, Океании и других регионов мира.

Так, лучшим туристическим направлением Европы была признана Португалия. Она выигрывала это звание шесть раз с 2017 года, а в прошлом году уступила его Греции. Среди претендентов на статус лучшего направления этого года также оказались Австрия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Кроме того, автономный регион Португалии Мадейра был признан лучшим островным направлением для туристов в Европе, Лиссабон — лучшим городом для отдыха, а Порту — лучшим городским направлением Европы.

Главным культурным направлением была признана Франция. Отдельную награду получили Канны как лучшее место, где проходят фестивали и культурные мероприятия.

Также «туристический Оскар» присудили лучшей авиакомпании Европы. Ей стала немецкая Lufthansa, а в число номинантов вошли Air France, British Airways, испанская Iberia, Icelandair и другие авиакомпании. Помимо этого, Lufthansa получила приз за лучший эконом-класс. Лучший бизнес-класс оказался у Swiss International Air Lines. TAP Air Portugal была отмечена как лучшая авиакомпания, летающая в Африку. Лучшие полеты в Азию оказались у Air France.

Звание лучшего аэропорта получила воздушная гавань Цюриха. Кроме того, грузинский Батуми был признан лучшим всесезонным направлением Европы, а Армения стала ведущим направлением культурного наследия Европы. Россию в рейтинг не включили.

